Tik-Tok-Star tritt in Oberhausen auf – Kartenverkauf beginnt

Foto: We Own You GmbH

Oberhausen. Im Internet nimmt Marco Gianni Influencer aufs Korn und begeistert damit Tausende. Im Herbst kommt er mit seinem Live-Programm nach Oberhausen.

Marco Gianni kommt nach Oberhausen: Der Tik-Tok-Star reist mit seinem Live-Programm ins Ruhrgebiet und tritt am 29. September ab 20 Uhr in der Luise-Albertz-Halle auf. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Auf der Internetplattform Tik-Tok hat Marco Gianni 1,3 Millionen Follower. In den kurzen, schnell geschnittenen Videos nimmt er Influencer aufs Korn, etwa den ziemlich schrägen Test eines Kaugummis zweier junger Frauen.

Die Videos kommen bei seiner Fangemeinde offensichtlich gut an. Jetzt will der 25-Jährige seine Anhänger auch in Echt unterhalten. Im September tritt er in Hamburg, Berlin und Rostock auf. Danach geht es nach Oberhausen. Karten sind ab 36,90 Euro erhältlich. Mehr Informationen: www.marco-gianni-com

