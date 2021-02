THW Oberhausen befreit Laster und Autos aus der Winterfalle

Oberhausen. Einen konzentrierten Bergungseinsatz leistete das THW Oberhausen jetzt auf der A3. Es befreite zahlreiche Fahrzeuge aus Eis und Schnee.

Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) Oberhausen halfen jetzt dabei, eingeschneite Lkw auf der A3 aus der Winterfalle zu befreien.

Nach den eisigen Temperaturen und gefrierendem Regen kam der Schnee dazu und sorgte für Stillstand auf der Autobahn 3, Fahrtrichtung Dortmund, zwischen dem Kreuz Oberhausen West und dem Kreuz Oberhausen.

Auf Anforderung der Landes- und Autobahnpolizei startete das THW Oberhausen am Montagabend gegen 22 Uhr seine Hilfsaktion und befreite steckengebliebene Fahrzeuge aus dem Schnee, damit der Verkehr sich wieder in Bewegung setzen konnte und die Sperrung der Autobahn aufgehoben werden konnte.

Im Verlauf der Nacht wurde der Einsatzbereich bis zum Rasthof Hünxe erweitert, wo steckengebliebene Lkw auf den Rastplätzen oder Beschleunigungsstreifen der Autobahn befreit wurden.

Quer über die Fahrspuren gestellt

Mit Beginn des Berufsverkehrs am Dienstagmorgen rutschte dann ein Lkw auf der A2, Fahrtrichtung Köln, am Autobahnkreuz Oberhausen in den Schnee und stellte sich quer über die Fahrspuren. Das Fahrzeug wurde ebenfalls durch die THW-Helfer befreit. Insgesamt war das THW Oberhausen in mehreren Schichten von Montagabend bis Dienstagmittag im Einsatz und konnte insgesamt 16 Lkw und neun Pkw freischleppen. Im Einsatz waren in der Spitze 21 Helfer und vier Großfahrzeuge mit Allradantrieb und Schneeketten.