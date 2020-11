Thomas Krey (SPD) bleibt Bezirksbürgermeister in Osterfeld

Thomas Krey (42) ist für weitere fünf Jahre zum Bezirksbürgermeister für Osterfeld gewählt worden. Der Sozialdemokrat bekam bei der Gründungssitzung der am 13. September neu gewählten Bezirksvertretung am Dienstagabend in der Gesamtschule Osterfeld acht von 14 abgegebenen Stimmen. Zu seiner Stellvertreterin wurde in Abwesenheit mit fünf Stimmen Marita Wolter (71) von der CDU gewählt. Sie war aus privaten Gründen an der Teilnahme verhindert.

AfD-Bezirksvertreterin schlug sich selbst vor

Jutta Both (55), neue Bezirksvertreterin der AfD, hatte sich selbst zur Wahl vorgeschlagen. Für sie wurde aber bei der geheimen Wahl nur eine Stimme abgegeben.

Aus der Wahl am 13. September war erstmals die CDU knapp als stärkste Partei hervorgegangen. Sie zog damit mit fünf von insgesamt 15 Sitzen in der Bezirksvertretung mit der SPD gleich. Für die Ablösung von Thomas Krey, der bereits seit 2014 Bezirksbürgermeister ist, fehlte ihr aber die Unterstützung vor allem der Grünen. Die hatten schließlich Gespräche mit der SPD geführt. SPD und Grüne verfügen in der neuen Bezirksvertretung zusammen aber nur über sieben Sitze der 15 Sitze in der Bezirksvertretung.

Linke mit ins Boot geholt

Nach Angaben der neuen SPD-Sprecherin Helga Grothe wurde dann auch Linken-Bezirksvertreter Rainer Schucker mit ins Boot geholt. „Wir wollten auf jeden Fall erreichen, dass die Stimme der AfD in geheimer Wahl nicht den Ausschlag geben kann“, erklärte Grothe am Mittwoch auf Nachfrage. Als politische Gegenleistung sei mit Schucker vereinbart worden, in Sachfragen künftig immer Rücksprache mit ihm zu halten.