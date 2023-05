Thomas Gäng bleibt weitere sechs Jahre Sparkassenvorstand

Oberhausen. Seit 2019 führt Thomas Gäng neben Oliver Mebus die Stadtsparkasse Oberhausen. Seine Karriere startete er dort schon erstaunlich früh.

Thomas Gäng, seit 2014 an der Spitze der Stadtsparkasse Oberhausen, bleibt noch bis März 2029 Vorstandsmitglied des Geldinstituts. Die Mitglieder des Verwaltungsrates entschieden jetzt schon frühzeitig vor Ablauf seines Vertrages, ihn für weitere fünf Jahre zum Sparkassenvorstand zu bestellen.

„Ich freue mich sehr über das ausgesprochene Vertrauen des Verwaltungsrates in meine Person und in meine Arbeit“, sagte Gäng nach Angaben einer Pressemitteilung des Instituts. Der Sparkassenbetriebswirt ist ein Eigengewächs des Oberhausener Instituts: Schon mit 16 Jahren begann er seine Lehre hier, arbeitete sich danach schrittweise nach oben.

Zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden Oliver Mebus verantwortet er eine Bilanzsumme von 2,9 Milliarden Euro und die Führung von 500 Angestellten. Politisch engagierte sich Gäng vor seinem Karrieresprung an die Spitze der Bank für die Christdemokraten im Stadtrat, ist seit einigen Jahren Schatzmeister des örtlichen CDU-Kreisverbandes. In seiner Funktion als Katholikenratsvorsitzender in Oberhausen mischt sich der 58-Jährige auch in kontroverse Debatten ein – beispielsweise um den Abtreibungs-Paragraphen 218.

