Theater Oberhausen startet Saison mit Fest und Liederabend

Oberhausen. Wieder zeigt die ganze Theater-Truppe ihre starken Gesangsstimmen. Am Fest-Nachmittag berät die Spielplan-Sprechstunde, öffnet der Kostümfundus.

Auch zum Beginn der zweiten Spielzeit von Kathrin Mädler am Theater Oberhausen kommt das gesamte Ensemble zusammen, um das Publikum gemeinsam mit der Intendantin und Regisseurin sowie ihrem musikalischen Leiter Matthias Flake zu einem besonderen Liederabend einzuladen: „Schauet – Herzland“ bietet ein Wiedersehen mit liebgewonnen Figuren, den Glückseligen, übernatürlichen Wesen und verlorenen Seelen vom „Kiosk der Guten Hoffnung“. Mit diesem vorm Büdchen versammelten Ensemble war die neue Intendanz im vorigen Jahr so hoffnungsvoll wie erfolgreich gestartet.

Auf der Suche nach Gemeinschaft sind die von Franziska Isensee witzig bis prunkvoll ausgestatteten Figuren im „Herzland“ (dem Motto der neuen Spielzeit) angekommen und haben den Einakter „Schauet“ des „Kissyface“-Autors Noah Haidle im Gepäck, der in Oberhausen – integriert in den Liederabend – zur Uraufführung kommt. Die Premiere von „Schauet – Herzland“ bildet zugleich den Abschluss des traditionellen Theaterfestes.

„Urban Dance“-Kostproben gab’s auch schon beim Theaterfest des Vorjahres im Studio. Jetzt stellt sich das „New Wave Ensemble“ den Oberhausenern vor. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Am Samstag, 2. September, um 14 Uhr öffnet das Theater seine Türen für das Publikum. Das ganze Team lädt dazu ein, das Theater kennenzulernen, mehr über das Programm der kommenden Spielzeit zu erfahren und bei thematischen Führungen jene Orte zu entdecken, die sonst verborgen sind. Das Dramaturgie-Team beantwortet in einer „Spielplan-Sprechstunde“ am Kiosk Fragen zu den Themen der Spielzeit. In öffentlichen Proben gibt es Einblicke in die ersten Premieren. Mit einem Mini-Barquiz, Infos zu Mitmachangeboten und einem „Soundwalk“ präsentiert sich auch das Open Haus wieder mit einem vollen Programm.

Das neue Tanz-Ensemble stellt sich in Oberhausen vor

Das Theater Oberhausen freut sich besonders, die Tänzerinnen und Tänzer der neuen Sparte Urban Arts am Haus zu begrüßen. Beim Theaterfest stellt sich das multikulturelle „New Wave Ensemble“ dem Publikum vor. Workshops für Kinder und Erwachsene geben einen Ausblick auf die Community-Angebote des neuen Teams. Das junge Publikum erwartet zudem die beliebte Bastelstraße der Werkstätten, eine Kinderführung durch das Theatergebäude und eine Nachmittags-Vorstellung von „Der neugierige Garten“ (ab 4 Jahren).

Ob Faschingsverkleidung für die Kleinen, Ballkleid oder Fantasie-Outfit: Die Kostümabteilung holt für jeden Anlass etwas aus dem Fundus. Die Einnahmen des Kostümverkaufs und des traditionellen Kuchen- und Waffelstands der Theatermitarbeitenden gehen an Frauen helfen Frauen e.V. Mit einem großen Angebot der Theatergastronomie, kalten Getränken und dem „Wunschpunsch“-Punsch ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Das Theater verspricht seinen Gästen „ein ausgelassenes Fest für die ganze Familie“.

Der Eintritt für alle Angebote des Theaterfests ist frei. Für „Schauet – Herzland“ gibt’s Karten für 15 Euro an der Abendkasse und im Online-Ticketshop.

