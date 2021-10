Theater Oberhausen lädt wieder zur Nacht der Nerds ein

Ums Sammeln und Bestimmen von Filzstiften geht es unter anderem in der fünften „Nerd Night“ am Samstag 23. Oktober, im Theater Oberhausen

Oberhausen. Die „Nerd Night“ startet am kommenden Samstag in eine neue Runde: Redner präsentieren ihre Herzensthemen am Theater Oberhausen.

Am Theater Oberhausen geht die „Nerd Night“ in die fünfte Runde: Am Samstag, 23. Oktober, um 20 Uhr, halten vier Rednerinnen und Redner jeweils einen zehnminütigen Power-Point-Vortrag zu einem Thema ihrer Wahl und Leidenschaft.

Als Nerd werden Menschen oft bezeichnet, die bestimmte Spezialinteressen haben. Diese Menschen und ihre Spezialinteressen sollen in der „Nerd Night“ präsentiert werden. „Egal also, ob es ums Sammeln und Bestimmen von Filzstiften geht, um die Vogelgemeinschaft der Berliner Hasenheide oder ob der oder die Vortragende für die Gardine im Wandel der Zeiten brennt – das Nerdpotenzial ist gewollt“, heißt es vom Veranstalter. Der Eintritt ist frei.

Es gilt die 3G-Regel

Interessierte können sich unter besucherbuero@theater-oberhausen.de anmelden. Bei dieser Veranstaltung gilt die 3G-Regel. Zutritt bekommen nur Personen, die als geimpft, genesen oder getestet gelten. Der Einlass erfolgt über den Eingang vom Restaurant „Zum Wilden Kaiser“ (ehemals Falstaff), Ebertstraße 70, neben dem Theater.

