Konzert-Hype The Eras Tour: Kino am Centro zeigt Taylor-Swift-Film

Oberhausen. Nächsten Sommer kommt Megastar Taylor Swift für ein Konzert nach Gelsenkirchen. Fans können sich in Oberhausen schon jetzt darauf einstimmen.

Die Konzerte in Gelsenkirchen von US-Megastar Taylor Swift werfen ihre Schatten weit voraus: Die Hotelzimmer-Preise schießen in den umliegenden Städten in die Höhe – dabei kommt die Singer-Songwriterin erst kommenden Juli ins Ruhrgebiet. Das Cinestar am Centro Oberhausen will die Fans auch schon darauf einstimmen: Ab Freitag (13. Oktober) läuft im Kino der Konzertfilm „The Eras Tour“. Das Cinestar verspricht nicht weniger als „gigantischen Sound und herzschlagbeschleunigendes Live-Feeling“.

Im Sommer 2024 kommt die Pop-Ikone mit ihrer Eras-Tour nach Europa. Sie tritt unter anderem in Amsterdam, London, München, Hamburg – und Gelsenkirchen auf. Die Konzerte in der Veltins-Arena vom 18. Juli bis zum 19. Juli waren blitzschnell ausverkauft und sorgen jetzt schon für einen Hype in der Stadt.

Konzertfilm im Cinestar: Das kosten die Tickets

Der Konzertfilm entstand nach ihrem sechstägigen Auftritt im SoFi-Stadium in Los Angeles. Das Football-Stadion in Inglewood hat 70.000 Sitzplätze und kostete fünf Milliarden Dollar – der passende Rahmen für Taylor Swift, die auf ihrer Tour Songs aus 17 Jahren Musikkarriere performt.

Jetzt können Fans der Sängerin das Konzert im Kino nacherleben. Die Tickets kosten 19,89 Euro (das Geburtsjahr von Taylor Swift). Das Cinestar rechnet mit einer hohen Nachfrage und empfiehlt, die Tickets online zu kaufen auf www.cinestar.de.

Die Film-Termine am Wochenende im Cinestar Oberhausen:

Freitag, 13. Oktober: 18, 19 und 22.30 Uhr

Samstag, 14. Oktober: 11, 16.15, 19 und 22.45 Uhr

Sonntag, 15. Oktober: 15 Uhr, 16.30 und 19 Uhr

Donnerstag, 19. Oktober, bis Sonntag, 22. Oktober: jeweils um 19 Uhr

