Teure Temposünde: mit 92 km/h über die Buschhausener Straße

Oberhausen. Ein Fahrer beschleunigt in Oberhausen auf satte 92 km/h. Die automatische Blitzanlage lässt sich dieses folgenreiche Tempo-Delikt nicht entgehen.

Automatisch geblitzt wurde ein Pkw der Marke Kia, dessen Fahrer in Oberhausen sein Auto auf satte 92 km/h katapultierte.

Gemessen wurde der Mann am Donnerstag, 25. Februar, gegen 16.30 Uhr auf der Buschhausener Straße in Höhe der Katharinenstraße in Richtung Norden. Dort sind 50 km/h erlaubt.

Die Polizei zieht folgendes Fazit zu dieser allzu rasanten Beschleunigungsaktion: Den Mann erwartet nun amtliche Post. Nach Abzug der Toleranzen bleiben eine vorwerfbare Geschwindigkeit von 89 km/h. Das bedeutet: ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg und ein Bußgeld von 160 Euro.

