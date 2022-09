Termine am Wochenende: Die fünf besten Tipps für Oberhausen

Die Figuren aus der Serie "Paw Patrol" sind bei Kindern beliebt. An diesem Samstag und Sonntag (24. und 25. September) kommen fünf Shows einer Tournee in die Arena Oberhausen.

Oberhausen. Noch bevor die Herbst-Ferien starten, gibt es im Oberhausener Freizeit-Kalender am Wochenende (23. bis 25. September) viel Abwechslung.

Top 1: Paw Patrol - Wenn Kinder „Wau“ sagen

Diese Hunde sind unter jungen Fans bekannter als viele Pop-Stars. Die animierten Vierbeiner aus der Serie „Paw Patrol“ gehen in Kostümen auf Tour und bellen am Samstag (24. September) und Sonntag (25. September) mit dem Programm „Das große Rennen“ in der Rudolf-Weber-Arena.

Die kanadische Serie mit Retterhunden wie Chase, Marshall und Zuma lief in Deutschland auf den Sendern Nickelodeon und Super RTL. Ursprünglich sollte die Show schon 2020 in Oberhausen vorbeischauen - nun wird sie nachgeholt.

Es gibt an der Arenastraße 1 gleich fünf Aufführungen. Samstag: 14 und 17 Uhr. Sonntag: 11, 14 und 17 Uhr. Eintrittskarten ab 35 Euro. www.rudolf-weber-arena.de

Top 2: Jürgen Becker blickt in die Zukunft

Ein echtes Kabarett-Schwergewicht lässt sich im Ebertbad blicken. Und Jürgen Becker ist nun wahrlich mit allen thematischen Wassern gewaschen. Am Sonntag (25. September) bringt der Mitbegründer der legendären Kölner Stunksitzung ab 19 Uhr sein Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ in die ehemalige Badeanstalt.

Die Veranstalter holen die Fans schon jetzt verbal ab: „Jürgen Becker entwickelt den optimalen Optimismus ohne Opiate und holt uns alle unter seine warme Decke.“ Tickets gibt es für die Vorstellung am Ebertplatz 4 noch ab 22 Euro. www.ebertbad.de

Top 3: S(w)ing & Praise startet wieder Open-Air

Die Macher der Konzert-Reihe „S(w)ing & Praise“ hoffen am Sonntag (25. September) auf einen milden und trockenen Herbsttag. Auf dem Antoniusplatz an der Kirche St. Antonius im Süden von Oberhausen startet ein unterhaltsames Konzert. Erstmalig Open-Air.

Nach drei Jahren Unterbrechung können sich Fans von Gospel-Klängen ab 17 Uhr auf stimmliche Höchstleistungen freuen. Nur bei Sturm und Regen wird der Auftritt in die Kirche verlagert. Die Veranstalter weisen darauf hin: „In diesem Fall ist das Tragen einer Maske zur Sicherheit aller Anwesenden verpflichtend. Ein Corona-Selbsttest wird erbeten.“ Der Eintritt ist frei. www.gospelchor-st-peter.de

Top 4: E-Tropolis öffnet Klangwelten beim Indoor-Festival

Die großen Open-Air-Festivals sind in Oberhausen durch. Doch Indoor geht es munter weiter - so wie am Samstag (24. September) beim Festival E-Tropolis in der Turbinenhalle. Die Freunde von gemischter Klangkost dürften wieder auf ihre Kosten kommen.

Ab 14 Uhr rollen klassischer EBM, Industrial, Electro- und Synthiepop, Rhythm- und Noise-Attacken sowie Cyberbeats in die ehemalige Industriehalle. Project Pitchfork und Crombichrist sind angekündigt. Die Band Rroyce musste allerdings für die mehrstündige Sause im Lipperfeld 23 krankheitsbedingt absagen. Tickets ab 71 Euro. www.etropolis-festival.de

Top 5: Kabarett und Musik brutzeln in würziger Mischung

Die Gewürze stehen auf dem Tisch. Die Kabarett- und Musikshow „Nachgewürzt“ startet am Freitag (23. September) und Samstag (24. September) im Zentrum Altenberg.

Benjamin Eisenberg (Politisches Kabarett) aus Bottrop, Christian Hirdes (Kabarett-Comedy) aus Bochum, Marco Jonas Jahn (Slam-Poetry) aus Mönchengladbach und Matthias Reuter (Klavierkabarett) aus Oberhausen bilden die NRW-Auswahl der kreativen Köpfe.

Diesmal ist der Spaßmacher Andy Sauerwein als Gast mit dabei. Die Vorstellungen an der Hansastraße 20 beginnen jeweils um 20 Uhr. Die Karten kosten an der Abendkasse 21 Euro. www.zentrum-altenberg.de





Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen