Telekom verbessert Mobilfunk-Netz in Alt-Oberhausen

Oberhausen. Schnellere Leitungen, besserer Empfang in Gebäuden: Die Telekom verbessert das Mobilfunk-Netz in Oberhausen – und sucht dafür weitere Standorte.

Die Deutsche Telekom AG hat die Mobilfunk-Versorgung in Alt-Oberhausen verbessert. Das Unternehmen baute dafür in den vergangenen zwei Monaten einen Standort komplett neu auf. „Durch diesen Ausbau steigt die Mobilfunk-Abdeckung in Oberhausen in der Fläche und es steht insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung“, teilt Telekom-Sprecher George-Stephen McKinney mit.

Verbesserter Empfang auch in den Gebäuden

Der Empfang in Gebäuden dürfte sich nun ebenfalls verbessern. Der zusätzliche Standort diene zudem der Versorgung entlang der Autobahn/Bahnstrecke. Damit betreibt die Telekom jetzt in Oberhausen insgesamt 60 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liege bei nahezu 100 Prozent. Bis 2023 sollen weitere 26 Standorte hinzukommen. „Zusätzlich sind an vier Standorten Erweiterungen mit LTE und 5G geplant“, führt McKinney weiter aus.

Bei der Anmietung von neuen Flächen sei die Telekom allerdings auf die Zusammenarbeit mit der Kommune oder den Eigentümern angewiesen. „Wer eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort vermieten möchte, kann sich unter der Internetadresse www.dfmg.de an die Telekom-Tochter Deutsche Funkturm wenden.“ Wer mehr über die Verfügbarkeit von 5G an seinem Wohnort erfahren will, kann sich auf www.telekom.de/netzausbau informieren.