Telefonbetrug: „Enkel“ und „Anwalt“ tricksen Frau (86) aus

Eine 86-jährige Oberhausenerin ist jetzt Opfer eines dreisten Telefonbetrugs geworden – in diesem Fall sogar zweifach, wie die Polizei berichtet.

Das Telefon der 86-Jährigen hat zum ersten Mal am Dienstag, 3. Mai, gegen 11 Uhr geklingelt. Es meldete sich ihr angeblicher Enkel mit einer angeblich neuen Telefonnummer. Der Anrufer erklärte, er benötige wegen eines Autokaufs in Dortmund eine hohe Geldsumme, die von einer anderen Person um 12.30 Uhr an der Holtener Straße in Sterkrade abgeholt werde.

Die 86-Jährige fiel auf den Betrüger herein und übergab die Summe an eine männliche Person im Alter von etwa 30 Jahren mit schwarzen Haaren, die eine medizinische Maske trug.

Zwei Stunden später klingelte das Telefon erneut

Doch damit nicht genug: Kurze Zeit später, um 13 Uhr, klingelte das Telefon der älteren Dame erneut. Die zuvor übergebene Summe würde nicht länger ausreichen, gab ein „Anwalt“ des vermeintlichen Enkels an und drohte mit mehreren Konsequenzen für ihren Verwandten.

Die auf diese Weise eingeschüchterte Frau hob daraufhin nochmals eine gleich hohe Summe von ihrem Sparbuch ab und übergab das Geld gegen 15 Uhr an denselben Abholer auf der Holtener Straße.

Erst nach einem späteren Kontakt mit ihrem wirklichen Enkel stellte die 86-Jährige am Dienstagabend einen Strafantrag bei der Polizei.

