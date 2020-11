Teil-Lockdown: Was sich im Centro Oberhausen alles ändert

Nach den steigenden Zahlen mit Corona-Infizierten hat der seit Montag geltende Teil-Lockdown das gesellschaftliche Leben verändert. Während der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen in gut einer Woche nicht starten darf, bleiben die Geschäfte im Einkaufszentrum geöffnet. Doch auch innerhalb der Mall hat sich etwas getan.

Das Centro-Management verweist zunächst darauf, dass die Shops, wie sonst üblich, von 10 bis 20 Uhr öffnen. Dies umfasst alle größeren Geschäfte, bei kleineren Einheiten können die Öffnungs- und Schließzeiten der Türen allerdings noch abweichen.

Centro: Speisen in der Coca-Cola-Oase nur zum Mitnehmen

Bei Dienstleistungen gibt es derzeit kleine, aber feine Unterschied: Wer sich in den zwei im Centro ansässigen Friseur-Salons (Essanelle, Super Cut) die Haare schneiden lassen möchte, kann dies tun. Kosmetik-Behandlungen sind dagegen nicht möglich.

Kunden, die sich während oder nach dem Einkaufen mit einem Imbiss stärken wollen, müssen dagegen mit den größten Veränderungen rechnen. Der Vorort-Verzehr ist laut Corona-Schutzverordnung nicht erlaubt. Dies bedeutet, dass die Sitzplätze in der Coca-Cola-Oase gesperrt sind.

Vor dem Teil-Lockdown hatte das Centro noch ein Registrierungssystem für Imbiss-Gäste eingesetzt, mit dem sich Kunden bevorzugt per Smartphone mit ihren Kontaktdaten einloggen konnten und danach einen festen Tisch zugewiesen bekamen. Da es keine freigegebenen Tische gibt, entfällt diese Variante.

Centro: Mcdonald‘s, Five Guys und Subway sind geöffnet

Für den Außer-Haus-Verkauf haben Imbisse in der Coca-Cola-Oase geöffnet. Das Centro weist darauf hin, dass die Speisen für Zuhause oder im eigenen Fahrzeug gedacht sind und nicht in der Mall verzehrt werden dürfen. Nicht alle der rund 20 Oasen-Imbisse werfen allerdings derzeit Fritteuse und Grill an. Die großen Anbieter wie Mcdonald‘s, Five Guys und Subway sind aber geöffnet.

Da Restaurants und Kneipen nicht servieren dürfen, sind die Läden an der 400 Meter langen Centro-Promenade momentan dicht. Die Maskenpflicht gilt am Centro weiterhin nicht nur im Einkaufszentrum, sondern auch im Außenbereich.