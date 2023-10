Tataloo-Konzert geplatzt: Welche Rolle spielte der Protest?

Oberhausen. Amir Tataloo wird vorerst nicht in der Oberhausener Arena auftreten. Über die Gründe herrscht Unklarheit. Aber der Protest wurde immer lauter.

Das Konzert des umstrittenen iranischen Rappers Amir Tataloo in Oberhausen ist geplatzt. Wie die Rudolf-Weber-Arena auf Nachfrage dieser Redaktion am Donnerstag mitteilte, wird der Iraner dort nicht am 28. Oktober auftreten. Zu den Gründen äußerte sich die Arena nicht. Auch, ob das Konzert an einem anderen Termin stattfindet und was mit den Karten passiert, ist offen. Das Konzert ist aus dem Veranstaltungskalender der Arena gestrichen.

Gegen das Konzert hatte sich nicht nur im Internet Widerstand formiert. Iranische Frauenrechtsaktivistinnen hatten Briefe an den Oberbürgermeister und die Arena geschrieben und eine Petition ins Leben gerufen. Am Mittwoch demonstrierte eine kleine Gruppe vor dem Oberhausener Rathaus.Gegner des Rappers werfen ihm Frauenfeindlichkeit und eine Nähe zum iranischen Regime vor, das mit Gewalt Demonstrationen von iranischen Frauen unterdrückt. Bei den Protesten im Iran gab es viele Todesopfer, das bekannteste ist Jina Mahsa Amini.

Rapper berichtet in den sozialen Medien von Visa-Problemen

Welche Rolle der Protest bei der Absage spielt, ist unklar. „Das Management und Amir Tataloo werden es so darstellen, dass es nichts damit zu tun hat“, sagte die Frauenrechtsaktivistin Mina Ahadi am Rande des Protests in Oberhausen. Tatsächlich veröffentlichte der Rapper auf Youtube einen Kommentar auf persisch, in dem er die Protestgruppe angreift und behauptet, dass er selbst das Konzert abgesagt habe. Als Grund nennt er Visa-Probleme. Über Einreiseschwierigkeiten hatte er auch schon in der Vergangenheit in seinem Youtube-Kanal berichtet. Derzeit soll er sich in der Türkei aufhalten. Auf Instagram ist der Rapper nach Beleidigungen gesperrt. Deshalb nutzt er Youtube zur Kommunikation mit seinen Fans. Sein Management reagiert nicht auf Nachfragen.

Das Konzert sollte am 28. Oktober in der 13.000 Plätze fassenden Oberhausener Arena stattfinden. In Deutschland ist der Rapper weitgehend unbekannt, genießt aber im Iran hohe Popularität. Die Politik-Spitze suchte in der Vergangenheit seine Nähe, der Rapper ließ sich mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi ablichten.

Todesdrohungen gegen Frauenrechtsaktivistin

Die Gegnerinnen des Konzertes wurden massiv angegangen. Die Exil-Iranerin Ahadi berichtete von Todesdrohungen. Sie stellte Strafanzeige. Ahadi war am Mittwoch von Köln nach Oberhausen gereist, um die Petition mit 65.000 Unterschirften in ausgedruckter Form zu überreichen und den Protest zu unterstützen.

Aus der Lokalpolitik gab es ebenfalls Unterstützung. Die Junge Union und der SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Zimkeit sprachen sich gegen das Konzert des Rappers aus. Die Gegnerinnen des Konzertes hatten für den 28. Oktober weitere Proteste angekündigt. Doch die wird es jetzt ebenfalls nicht mehr geben.

