Tanzen bis in den Morgen: Centro-Beach zieht Halbzeitfazit

Auch das gab es in diesem Jahr schon am Centro Beach in Oberhausen: eine Fashionshow mit der Influencerin Vanessa Mariposa.

Oberhausen. Strand-Kulisse, Cocktails, Partys und Konzerte: Die Veranstalter der Location in der Neuen Mitte sorgen für Urlaubsflair. Das kommt an.

Centro Beach, die Strandbar direkt am Westfield Centro, blickt auf eine erfolgreiche Saisonhälfte zurück. Seit der Eröffnung im Juni habe die Bar tausende Besucher angezogen und sich als „Urlaubsort mitten im Herzen des Ruhrgebiets“ etabliert. Das teilt die Event-Gastronomie König mit, Betreiber des Centro Beach.

Nach dem Umzug im vergangenen Jahr habe sich der Centro Beach an seinem neuen Standort vollständig eingelebt und seine Anziehungskraft verstärkt. Man wolle ein Ort zum Entspannen etwa nach dem Shopping sein, heißt es, „besonders für diejenigen, die in diesem Jahr keinen Urlaub im Ausland genießen können“. Am Wochenende wird die Strandbar zu einem Open-Air-Club. Diverse bekannte Veranstaltungsreihen aus NRW haben bereits Station gemacht. So fand – trotz stürmischem Wetter – die beliebte 90er-Open-Air-Party hier statt, bei der Partygäste bis in die frühen Morgenstunden getanzt hätten.

Betreiber der Beachbar Centro Beach in Oberhausen ziehen positives Halbzeitfazit

In der Zukunft sehen die Veranstalter vor allem im Bereich Afterwork großes Potenzial, das im Jahr 2024 weiter ausgebaut werden soll. In diesem Sommer haben kurzentschlossene Unternehmen noch die Gelegenheit, Teilbereiche des Strands für ihre Sommer- oder Firmenfeste zu buchen. In den kommenden Wochen sind noch Sonderveranstaltungen geplant: Unter anderem steigt am Sonntag, 6. August, die Centro-Beach-Schlagerparty mit Künstlern wie Jörg Bausch, dem Schlagerduo Neon, Pauline Wagner, Noel Terhorst, Andreas Lawo und Marc Koch.

Vom 31. Juli bis 3. August ist zudem das Kinderparadies Dojo täglich geöffnet. Einen Veranstaltungskalender finden Besucherinnen und Besucher auf www.centro-beach.de oder den Social-Media-Kanälen der Location. Geplant ist, dass der Centro Beach bis September täglich ab 17 Uhr geöffnet ist – vorausgesetzt, das Wetter ist gut.

