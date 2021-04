Polizei Tankwart schlägt Räuber mit Wassereimer in die Flucht

Oberhausen. Ein entschlossen handelnder Tankwart verhindert in Oberhausen einen Raub. Seine „Waffe“ fällt dabei recht ungewöhnlich aus: ein Wassereimer!

Geistesgegenwärtig hat ein Tankwart in Oberhausen-Osterfeld gehandelt, dem es jetzt gelungen ist, einen Tankstellenräuber in die Flucht zu schlagen.

Am Dienstagabend gegen 21 Uhr hat ein Unbekannter versucht, eine Tankstelle an der Bottroper Straße in Osterfeld zu berauben. Der Mann betrat den Verkaufsraum, drohte mit einem Messer und forderte Bargeld, wie die Polizei Oberhausen berichtet.

Doch der Täter rechnete nicht mit dem Tankwart und seiner Tatkraft: Der Tankstellenmitarbeiter hatte nämlich gerade einen Wassereimer in der Hand und stieß diesen prompt gegen den Räuber. Daraufhin wich dieser zurück und flüchtete ohne Beute.

Hinweise gesucht

Die Personenbeschreibung: 20 bis 30 Jahre alt, südländisches Aussehen; der Mann trug eine Mund-Nasen Bedeckung, eine schwarz glänzende Jacke und eine schwarze Hose. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg. Hinweise bitte an das Kommissariat 12 der Polizei Oberhausen unter 0208 8260 oder per E-Mail an die Adresse poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.