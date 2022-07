Johanniter-Haus Tagespflege in Oberhausen: freie Plätze in Sterkrade

Oberhausen. Die Tagespflege von älteren Menschen kann Angehörige stark entlasten. Im Johanniter-Haus in Oberhausen-Sterkrade gibt es aktuell freie Plätze.

Wenn ein Mensch alt wird, möglicherweise dement, kann unter anderem eine Tagespflege die Angehörigen unterstützen, den Alltag zu bewältigen. Denn eine angemessene Pflege rund um die Uhr können viele alleine nicht leisten. In der Tagespflege werden die älteren Menschen für mehrere Stunden am Tag betreut. Freie Plätze in einer solchen Tagespflege gibt es aktuell am Johanniter-Haus in Sterkrade.

Neben der stationären Pflege für dauerhafte Bewohnerinnen und Bewohner bietet das Johanniter-Haus seit zehn Jahren auch die Möglichkeit der Tagespflege an, jeweils von Montag bis Freitag. Die älteren Menschen werden ab 8 Uhr morgens von zu Hause abgeholt, in der Einrichtung startet der Tag dann mit einem Frühstück. Danach beginnen Gruppen- oder Einzelangebote.

Es gibt eine Koch- und Backgruppe, eine Zeitungs- und Vorleserunde sowie kreative Angebote wie Mal- und Bastel-Angebote. Damit möchte das Haus soziale Kontakte fördern, um zu verhindern, dass die älteren Menschen zunehmend vereinsamen. Gegen 16 Uhr geht’s dann wieder nach Hause. Zum Angebot gehören auch gemeinsame Ausflüge in den Zoo oder zu Ausstellungen.

Für die Tagespflege im Johanniter-Haus an der Steinbrinkstraße stehen insgesamt 13 Plätze zur Verfügung. Die Kostenübernahme ist abhängig vom jeweiligen Pflegegrad der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ein kostenloser Schnuppertag zum Kennenlernen ist möglich. Nähere Infos: 0208 6974576 oder info-johanniterhaus@evkln.de.

