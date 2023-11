In einer Tagespflege für Senioren gibt es unterschiedliche Angebote, etwa leichte Sportübungen (Symbolbild).

Seniorenbetreuung Tagespflege in Oberhausen: DRK meldet freie Plätze

Oberhausen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) meldet freie Plätze in der begehrten Tagespflege für Senioren in Oberhausen. Ansprechpartner und Kontakte.

Viele ältere Menschen wünschen sich Geselligkeit und kompetente Betreuung. Gleichzeitig möchten sie so lange wie möglich in der häuslichen Umgebung wohnen bleiben. Statt dauerhaft in ein Altenheim zu ziehen, nutzen viele daher das Angebot einer Tagespflege. Freie Plätze sind oft nicht leicht zu finden, das Deutsche Rote Kreuz hat aktuell Kapazitäten.

„Die DRK Tagespflege ermöglicht es Senioren und pflegebedürftigen Personen, gemeinsam den Tag in gemütlicher Atmosphäre zu verbringen, anstatt alleine zu Hause zu sein“ wirbt die Organisation. Auch pflegende Angehörige können durch den Besuch der Tagespflege deutliche Entlastung erhalten. Zum Programm gehören gemeinsame Mahlzeiten, Freizeitbeschäftigungen oder Veranstaltungen. Für eine sichere Beförderung der Gäste zwischen Wohnort und Tagespflege sorge der eigene Fahrdienst des Roten Kreuzes. >>> Zum Thema: Das kostet ein Platz in einer Oberhausener Tagespflege

Die Kosten für die Tagespflege richten sich nach dem Pflegegrad und können über die Pflegekassen refinanziert werden. Pflegedienstleiterin Jolanta Lat ist für Fragen zu erreichen unter 0208 8590064 oder per E-Mail an tagespflege@drk-ob.de.

