Schule Tag der offenen Tür: Termine an Oberhausener Grundschulen

Oberhausen. Ende Oktober müssen Eltern ihre Kinder für die Grundschule anmelden. Einige Schulen veranstalten einen Tag der offenen Tür. Die Termine.

Das ist ein wichtiger Termin für Eltern: Von Montag, 23. Oktober bis Freitag, 27. Oktober müssen Oberhausener Eltern ihre schulpflichtigen Kinder für die Grundschule anmelden. Die Anmeldung für die Wunsch-Grundschule erfolgt persönlich (mehr Informationen gibt es hier). Damit Eltern und ihre Kinder schonmal in die neue Schule hineinschnuppern können, veranstalten die Oberhausener Grundschulen einen Tag der offenen Tür. Hier gibt es einen ersten überblick.

Rolandschule:

Bereits am Montagabend, 11. September, findet um 18.30 Uhr ein erster Elterninformationsabend mit Schulführung statt.

Am Dienstag, 12. September sind um 08.30 Uhr die Kindergartenkinder mit ihren Eltern eingeladen sich die Schule an der Straßburger Straße 212 anzusehen. In drei kurzen Einheiten können sie den Unterricht erleben.

Schwarze-Heide-Schule:

Momentan arbeiten die 290 Schülerinnen und Schüler in Projekten. Die Ergebnisse sollen allen Eltern und allen, die die Schule kennenlernen möchten, bei einem Tag der Offenen Tür vorgestellt. Die Schule an der Roßbachstraße 21 öffnet ihre Türen ab 10 Uhr.

Schulleitung, Lehrkräfte und Mitarbeitende im Ganztag laden zudem interessierte Eltern zum Info-Abend vor der Schulanmeldung ein. Dieser ist am Dienstag, 19. September, um 19 Uhr. Es wird um Anmeldung gebeten (Sekretariat: Tel. 0208 / 620 4970 oder per Mail: schwarze-heide-schule@oberhausen.de).

