Tag der offenen Tür: Termine an den weiterführenden Schulen

Oberhausen. Bald haben Eltern und Viertklässler wieder die Qual der Wahl. Schulen in Oberhausen informieren über ihr Programm. Die Termine im Überblick.

Für die Viertklässler in Oberhausen läuft das letzte Jahr an der Grundschule. Im nächsten Schuljahr kommen sie zu den „Großen“. Aber zu welchen genau? Der Start an der weiterführenden Schule liegt für die Grundschüler noch in weiter Ferne. Eltern müssen sich aber schon jetzt damit auseinandersetzen, welche Schule möglicherweise in Frage kommt und vor allem, welche die passende für das eigene Kind ist.

Die Stadt und die Schulen versuchen Eltern, bei der Auswahl zu unterstützen. Die genauen Anmeldedaten stehen noch nicht fest, dafür sind die Termine für die Informationsveranstaltungen festgezurrt. Schulübergreifend wird es am 30. Oktober um 19 Uhr einen Informationsabend im Congress Centrum, Düppelstraße 1, geben. Dort werden Experten die Arbeitsweisen und Anforderungen der Schulen vorstellen.

Ehemaliges Niederrheinkolleg wird vorübergehend Gesamtschule

Die neue Gesamtschule an der Knappenstraße befindet sich noch im Bau. Aufgrund des akuten Platzmangels starten Schülerinnen und Schüler im ehemaligen Niederrhein-Kolleg. Deshalb wird am 2. Dezember von 10 bis 14 Uhr der Tag der offenen Tür im ehemaligen Niederrhein-Kolleg an der Wehrstraße 66 stattfinden. Einen Info-Abend wird es am 6. Dezember um 19 Uhr in der Aula geben.

Das Niederrheinkolleg steht nach der Schließung leer. Hier starten demnächst Gesamtschüler, die in den Neubau an der Knappenstraße ziehen. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Tag der offenen Tür an Gesamtschulen in Oberhausen:

Fasia-Jansen-Gesamtschule, Schwarzstraße 87: Tag der offenen Tür am 25. November von 10 bis 13 Uhr; Infoabend in der Zweigstelle Schönefeld, Schönefeld 47, am 29. November um 19 Uhr.

Gesamtschule Osterfeld, Westfälische Straße 17: Tag der offenen Tür am 2. Dezember von 10 bis 13 Uhr; Informationsveranstaltung von 11 bis 12 Uhr. >>>Nun kümmern sich Oberhausener Schüler selbst um ihr Mittagessen

Gesamtschule Weierheide: Tag der offenen Tür am 2. Dezember von 11 bis 15 Uhr für die Jahrgänge 5 bis 7 an der Fichtestraße 4-6, und für die Jahrgänge 8 bis 13 an der Egelsfurthstraße 66. Infoabend für die Jahrgangsstufe 5 am 30. November um 18 Uhr an der Egelsfurthstraße 66.

Heinrich-Böll-Gesamtschule: Tag der offenen Tür am 2. Dezember von 10 bis 13 Uhr an beiden Standorten (Auf der Haardt 3/ Schmachtendorfer Str. 165). Infoabend in der Mensa am 5. Dezember um 18 Uhr am Standort Auf der Haardt 3.

Tag der offenen Tür an den Gymnasien in Oberhausen:

Das Sophie-Scholl-Gymnasium veranstaltet einen Tag der offenen Tür. Wer nicht kommen kann, kann die Schule auch digital kennenlernen. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Bismarckstraße 53: Tag der offenen Tür am 18. November um 9 Uhr; Infoabend am 21. November um 19 Uhr in der Aula. >>>Oberhausen will alle Schulen auf Top-Niveau hieven

Elsa-Brändström-Gymnasium, Christian-Steger-Straße 11: Tag der offenen Tür am 25. November von 9.30 bis 13 Uhr; Infoabend am 16. November um 19 Uhr in der Aula. Außerdem bietet die Schule einen digitalen Tag der offenen Tür und mehrere Schnuppertage an. Mehr Informationen auf www.elsa-oberhausen.de

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Wilhelmstraße 77: Tag der offenen Tür am 9. Dezember von 9 bis 13 Uhr; Infoabend am 14. Dezember um 19 Uhr in der Aula. Außerdem gibt es mehrere Schnupperprojekte. Anmeldung und Infos www.fvs-gymnasium.de.

Heinrich-Heine-Gymnasium, Lohstraße 29: Tag der offenen Tür am 2. Dezember von 9 bis 13 Uhr; Mitmachtag für alle Viertklässler am 2. November von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr; Infoabend am 17. Januar um 18 Uhr in der Aula. Außerdem bietet das Gymnasium mehrere Schnupperkurse im Dezember für Viertklässler an. Mehr Infos auf www.hhg-ob.org.

Sophie-Scholl-Gymnasium, Tripitzstraße 41: Tag der offenen Tür am 2. Dezember von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr; Infoabend am 17. Januar um 19 Uhr in der Aula. Außerdem gibt es ab dem 25. November einen digitalen Tag der offenen Tür über die Homepage www.ssg-oberhausen.de.

Tag der offenen Tür an den Realschulen in Oberhausen:

Die Oberhausener Anne-Frank-Schule lädt Ende November zu einem Info-Tag ein. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Anne-Frank-Realschule, Goebenstraße 140: Tag der offenen Tür am 25. November von 9 bis 13 Uhr, Infoabend am 22. November um 19 Uhr in der Aula.

Friedrich-Ebert-Realschule, Potsdamer Straße 2: Tag der offenen Tür am 18. November von 9 bis 13 Uhr; Infoabend am 14. November um 19 Uhr in der Aula.

Theodor-Heuss-Realschule, Tackenbergstraße 139: Tag der offenen Tür am 11. November von 9 bis 13 Uhr; Infoabend am 9. November um 19 Uhr im Foyer.

Tag der offenen Tür an den Förderschulen in Oberhausen:

Die Schillerschule lädt alle Interessierten zu einer Info-Veranstaltung am 28. November ein. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Schillerschule, Arminstraße 2a: Info-Veranstaltung am 28. November um 13.30 Uhr in der Aula.

Glück-Auf-Schule, Teutoburger Straße 35: Tag der offenen Tür am 26. April von 9 bis 12 Uhr.

Christoph-Schlingensief-Schule, Von-Trotha-Straße 105: Die Schule bietet keinen Tag der offenen Tür an. Die Eltern können Termine für Einzelberatungen vereinbaren.

