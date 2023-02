„Tag der offenen Tür“ startet im historischen Klassenzimmer

Oberhausen. Das historische Klassenzimmer entführt in eine Welt der Schulnostalgie. Am 26. Februar ist es wieder so weit. Das Team des Stadtarchivs lädt ein.

Am Sonntag, 26. Februar, ist es wieder soweit: Das historische Klassenzimmer stellt mit einem „Tag der offenen Tür“ im Stadtarchiv, Eschenstraße 60 in Lirich, ab 11 Uhr ein buntes Programm vor.

Eingeladen sind Jung und Alt, um das Schulmuseum zu besuchen, in alten Schulbänken Platz zu nehmen und den Texten und Zitaten aus den Bereichen Schule, Geschichte, Pädagogik, Philosophie, Literatur, Ruhrgebiet und Oberhausen zu lauschen.

Um 11.30 Uhr gibt es zunächst für Kindergartenkinder eine Lesung aus dem Kinderbuch „Mein Oberhausen“. Gelesen wird von Olga Cahoj-Roosen die Geschichte des kleinen „Gaso“, der oben auf dem Gasometer wohnt. Er stellt den jungen Zuhörerinnen und Zuhörern seine Stadt Oberhausen vor und begegnet er im Buch auch anderen Kindern, die schon in den Kindergarten gehen und mit denen er sich gerne anfreunden würde (ab 3 Jahre).

Zitate und Texte in kleinen Häppchen

In „Lesungen Zwischendurch“, bei Kaffee und Plätzchen, folgen in kleinen Häppchen Zitate und Texte der Pädagogik, Geschichte und Literatur und bei Bedarf auch Gespräche. Um 14 Uhr startet dann ein kleiner Genuss zum Nachdenken, in Französisch, für Anfänger und Fortgeschrittene – eine Lesung aus „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry, abwechselnd dargeboten von Dr. Ivo Brodsky in französischer Sprache und Olga Cahoj-Roosen in deutscher Sprache. Dabei besteht die Möglichkeit, den Text mitzulesen.

Ausklang der Veranstaltung ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Das Team des Stadtarchivs freut sich auf viele Gäste mit schönen Begegnungen.

