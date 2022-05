Täter zahlen im Kiosk mit zerrissener Euro-Blüte und fliehen

Oberhausen. Die Polizei ermittelt in einem ungewöhnlichen Falschgeld-Fall: Zwei Täter haben in Oberhausen mit einer Euro-Blüte bezahlt, die besonders aussah.

Zwei Männer haben in einem Kiosk in Oberhausen mit Falschgeld bezahlt – jetzt sucht die Polizei Hinweise zu den Verdächtigen.

Die beiden Tatverdächtigen am 20. Juli 2021 in dem Oberhausener Kiosk. Foto: Polizei OB / PM

Die Tatverdächtigen zahlten mit einer falschen Euro-Banknote. Danach nahmen sie die von ihnen zuvor gewünschte Ware an sich und rannten in unbekannte Richtung davon. Besonders kurios an diesem Fall: Die vorgelegte falsche Banknote war in zwei Teile zerrissen und nur die Rückseite war wie ein Geldschein bedruckt.

Schein zusammengeklappt

Der falsche Schein wurde zusammengeklappt übergeben, so dass zunächst nur die bedruckte Seite für die Verkäuferin erkennbar war. Die Tatzeit liegt schon länger zurück: 20. Juli 2021 gegen 0.15 Uhr.

Mit richterlichem Beschlusses sucht die Polizei nun mit Aufnahmen aus der Überwachungskamera des Kiosk nach den beiden Tätern.

Die Ermittler fragen: Wer kennt die unbekannten Verdächtigen und kann hilfreiche Angaben machen? Hinweisgeber können sich melden unter 0208 8260 oder mit einer E-Mail an die Adresse poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen