Tackenberger bekommen hochmoderne Heizungsanlage

Oberhausen. 836 Wohneinheiten werden in Zukunft über vernetzte und flexibel gesteuerte Kraft-Wärme-Kopplungs–Anlagen mit Strom und Wärme versorgt.

Die Osterfelder Wohnungsgenossenschaft und die Sterkrader Wohnungsgenossenschaft modernisieren in allen Wohnhäusern im Wohngebiet Tackenberg die Heizungsanlagen. Konkret bedeutet das, dass 190 Wohnhäuser – das sind ganze 836 Wohneinheiten – in naher Zukunft über ein neues Nahwärmenetz mit klimaschonender Wärmeenergie versorgt werden. Das Projekt wird in enger Zusammenarbeit mit der Energieversorgung Oberhausen (EVO) und dem Fraunhofer Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik abgewickelt.

Moderne Anlage spart Energie und verringert CO2

Wie die EVO mitteilt, wird die Versorgung durch ein quartiereigenes Blockheizkraftwerk mit einem intelligenten Speichermanagement gewährleistet. Die Anlage sei dabei nicht nur effizient, durch die intelligente Kopplung von Wärme- und Stromerzeugung werde zudem Energie eingespart und klimaschädliche CO2-Emissionen würden verringert. Die flexibel steuerbaren Blockheizkraftwerke lieferten einen Beitrag zum Energieausgleich im Stromnetz. „Bei der Zunahme von erneuerbarem Strom im Netz, der nicht jederzeit zur Verfügung steht, gleichen sie effizient und lokal Schwankungen aus und sichern damit die Netzstabilität über das Quartier hinaus“, heißt es bei der EVO.

Es entstehen vier Nahwärmenetze

Insgesamt soll es vier Nahwärmenetze geben: in der Flöz-Matthias-Straße (I), im Dirlingsweg (II), in der Elpenbachstraße (III) und Am dicken Stein (IV). Besonders weit fortgeschritten seien die Arbeiten zum Netz I. Hier sei die Technikzentrale, über die die Wärmeversorgung in Zukunft gesteuert wird, bereits aufgestellt und auch die Aggregate zur Energieerzeugung seien angeliefert worden. Nun gelte es, die Aggregate zu montieren und im Anschluss ans Netz anzuschließen.

Die Fertigstellung des Nahwärmenetzes I sei vor der Heizperiode geplant. Im Anschluss sollen analog zu Netz I sukzessive die Arbeiten an den anderen Netzen ausgeführt werden. Hier finden laut EVO aktuell wichtige Vorarbeiten wie Planungsgespräche statt.

