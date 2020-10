Ein bisschen mehr blinken als sonst soll es in einem neuen Shop im Centro Oberhausen. So hat jedenfalls der österreichische Schmuck- und Kristallglas-Hersteller Swarovski eine Verkaufsvariante zusammenkomponiert. Der bereits eröffnete Laden feiert, nach Angaben des Unternehmens, sogar seine Deutschlandpremiere. Kunden können sich Design- und Deko-Objekte sowie den Modeschmuck in einer neuen „Crystal-Bar“ anschauen und unter anderem in einem veränderten Umgebungslicht zeigen lassen.

Das weltweit operierende Unternehmen setzt das neue Verkaufssystem bislang nur in den internationalen Metropolen Paris, Shanghai und Peking ein. Dafür hat Swarovski nun seine bisherigen Verkaufsflächen in Oberhausen gebündelt. Das neue Ladenlokal befindet sich im Erdgeschoss, zwischen dem Shop der französischen Modemarke Pimkie und der Mieteinheit von Street One.

Swarovski: Centro sieht Vorteil gegenüber Online-Handel

„Die Kunden sollen nicht nur passiv einkaufen, sondern kreativ werden. Dabei kommt die neuste Technik zum Einsatz, die beispielsweise unterschiedliche Lichtverhältnisse simuliert oder neue Styling-Optionen von verschiedenen Produktsortimenten in virtueller Realität zeigt“, erklärt Swarovski seinen Shop. Dies solle die fachliche Beratung nicht ersetzen, sondern ergänzen, teilt das Unternehmen mit.

Nachdem bekannte Läden – wie zum Beispiel der Sportartikelhändler Mammut – im großen Einkaufszentrum nicht mehr aus dem Corona-Lockdown zurückgekehrt sind, dürfte die Neueröffnung auch Centro-Chef Marcus Remark schmecken: „Shop-Konzepte, in denen die Kunden etwas ausprobieren können, liegen im Trend. Gegenüber dem Online-Handel können wir so unterschiedliche Erlebnisse bieten, für die es sich lohnt, ins Centro zu kommen. Shop-Premieren wie die von Swarovski sind immer etwas Besonderes.“

Während der Corona-Krise gilt im Einkaufszentrum eine Maskenpflicht, die nicht nur in den Shops, sondern auch auf den Gängen der Mall eingehalten werden muss.