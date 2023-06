SUV-Fahrer verletzt Fußgänger und fährt einfach davon

Die Polizei Oberhausen sucht Zeugen eines Unfalls am Freitagvormittag (Symbolbild).

Oberhausen. Die Polizei Oberhausen bittet um Zeugen: Ein schwarzer SUV verletzt einen Fußgänger und fährt nach dem Unfall mit quietschenden Reifen davon.

Der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen SUV hat am Freitag in Oberhausen einen Unfall verursacht, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde, und ist einfach davongefahren.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, geschah der Unfall am 9. Juni gegen 10 Uhr an der Einmündung Klörenstraße/Kaplan-Küppers-Weg. Im Polizeibericht heißt es, ein schwarzer SUV sei zu dem Zeitpunkt von der Klörenstraße linksseitig in den Kaplan-Küppers-Weg eingebogen. Hierbei erfasste das Auto einen Fußgänger, der den Gehweg der Klörenstraße entlang ging. Der Fußgänger stürzte und verletzte sich dabei leicht. Dann sei der SUV mit quietschenden Reifen weitergefahren.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat zu melden. Vielleicht konnte sich jemand das Kennzeichen des SUV merken? Kontakt zur Polizei: 0208 8260 oder via E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen