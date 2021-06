Superintendent: Wir arbeiten sexuelle Gewalt ernsthaft auf

Oberhausen. Die Evangelische Kirche Oberhausen beteuert, das Thema „Sexuelle Gewalt“sehr ernst zu nehmen und gewissenhaft frühere Fälle aufzuarbeiten.

Die Evangelische Kirche Oberhausen hat auf unseren Bericht „Zähe Aufarbeitung sexueller Taten“ über die Synode des Kirchenkreises zur „Prävention sexueller Gewalt“ am Freitagabend reagiert – und eine ausführliche Stellungnahme verfasst. Stellvertretend für die Evangelische Kirche in Oberhausen schreibt der langjährige Superintendent Joachim Deterding Folgendes als Reaktion auf obigen Artikel und in Ergänzung zu der Berichterstattung:

„Die Synode des Evangelischen Kirchenkreises hat sich am vergangenen Freitag mit dem Rahmenschutzkonzept zur Prävention sexueller Gewalt befasst, das im Vorfeld von einer Arbeitsgruppe erstellt und vom Kreissynodalvorstand beschlossen worden ist.

Ziel war eine inhaltliche Befassung mit der Frage, wie in Zukunft sexuelle Gewalt jeder Art innerhalb der Kirche vermieden werden kann; unsere Gemeinden werden bis zum 30. Juni 2022 für alle ihre Einrichtungen entsprechende Schutzkonzepte erstellen. Darauf sind die Synodalen durch die hervorragende Einleitung von Frau Dipl.-Psych. Juliane Arnold von der Hauptstelle der Beratungsstellen vorbereitet worden. Dieses Ziel haben wir am Freitag auch erreicht. Die Leitungsorgane unserer Gemeinden werden mit großem Engagement und der ihnen ohnehin eigenen Gewissenhaftigkeit an die Arbeit gehen.

Rahmenkonzept „Prävention sexueller Gewalt“ zeigt große Bedeutung des Themas

Mit der Erstellung des Rahmenkonzeptes haben wir als Evangelische Kirche in Oberhausen deutlich signalisiert, dass wir diesem Thema eine große Bedeutung beimessen. Wir gehen es auch weder zögerlich noch zäh an, im Gegenteil: Wir formulieren völlig klar und unmissverständlich, dass sexualisierte Gewalt in unserer Kirche keinen Platz hat.

Der Artikel „Zähe Aufarbeitung sexueller Taten“ ist von vielen unserer Synodalen so gelesen worden, als wäre die evangelische Kirche nicht bereit, sich wirklich ernsthaft mit dem Thema sexueller Gewalt im Bereich der Kirche auseinandersetzen zu wollen. Dass keine weitere Diskussion der Darstellungen durch Frau Arnold erfolgt ist, hatte mit der großen Betroffenheit zu tun, die ihre Ausführungen ausgelöst haben, nicht jedoch mit dem fehlenden Interesse an einer Auseinandersetzung.

Wir nehmen diese Thematik sehr ernst und setzen uns entschieden auch für eine Aufarbeitung vergangener Übergriffe und Gewalttaten ein. Wir sind Teil einer Kirche, die mit der Aufarbeitung bereits begonnen hat. Wir werden diese Aufgabe mit in die Arbeitsgruppe Prävention nehmen und uns der Frage stellen, auf welche Weise wir diese Aufarbeitung vor Ort weiterführen können. Um zu einem seriösen und überzeugenden Ergebnis zu kommen, werden wir eine ganze Zeit brauchen; das Thema ist zu wichtig und zu tiefgehend, als dass es in kurzer Zeit angemessen bearbeitet werden könnte.

Aufruf: Fälle von sexueller Gewalt melden

In der Kirche hat es – wie in allen anderen Institutionen in Deutschland auch – nicht nur Fälle von Missbrauch gegeben, es hat auch eine verhängnisvolle Kultur des Verschweigens gegeben, wenn in wenigen Fällen die Verbrechen dann doch öffentlich wurden. Damit haben wir in dem Augenblick gebrochen, in dem wir uns entschieden haben, transparente und nachprüfbare Regeln für den Umgang mit sexualisierter Gewalt aufzustellen.

Ich bitte die von sexueller Gewalt im Rahmen von evangelischer Kirche in der Vergangenheit betroffenen Menschen, ihre Fälle bei der Meldestelle der Evangelischen Kirche im Rheinland anzuzeigen (meldestelle@ekir.de / Tel. 0211-4562602). Ich ermutige Sie ausdrücklich dazu, denn wir können nur die Vergangenheit aufarbeiten, von der wir wissen.“ Joachim Deterding, Superintendent, für die Evangelische Kirche in Oberhausen

-----------------------------------

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sind Sie speziell an Corona-Nachrichten aus Oberhausen und der Region interessiert? Dann können Sie hier unseren morgendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann abonnieren Sie hier unseren Familien-Newsletter! +++

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen