„Summerwine“-Winzer testet neue Reben für den Klimawandel

Der Mülheimer Gitarrenvirtuose Detlef Neuls und Sängerin Patricia Krause gestalten den musikalischen Beitrag zu „Summerwine“ in der Fabrik K 14.

Oberhausen. In der Fabrik K 14 schenkt Michael Erb aus Baden am 30. Juli gute Tropfen aus zur „Soulfood Music“ des Duos Duo Patricia Krause und Detlef Neuls.

Nach zweijähriger Pandemie-bedingter Pause heißt es in der Fabrik K14 wieder: „Summerwine“ mit gediegener Musik und guten Tropfen am Samstag, 30. Juli 2022, um 20 Uhr.

Den Ausschank an der Lothringer Straße 64 in der Oberhausener Innenstadt übernimmt dann Michael Erb, Winzer aus Friesenheim im Ortenaukreis. Sein Weingut samt schönem Verkaufsladen im sonnigen Baden sind einen Besuch wert, meinen die Gastgeber vom K14. Zudem führt Michael Erb sein Gut als Testbetrieb für Baden und erprobt den Ausbau von Rebsorten, die bislang in dieser Region nicht heimisch sind.

Italienischer „Goldmuskateller“ im Weinberg-Test

Bedingt durch den Klimawandel könnten sie in Zukunft an der deutsch-französischen Grenze angebaut werden. Den „Cabernet Dorsa“ aus dem Landkreis Heilbronn nennt der Winzer als Beispiel für eine gelungene Ansiedlung; den „Goldmuskateller“ aus Norditalien testet Michael Erb momentan in seinem Weinberg.

Für „Soulfood Music“ zum Weingenuss sorgt in der Fabrik das Duo Patricia Krause und Detlef Neuls mit super Gitarrenspiel und einer tollen Stimme Eigentlich kennt man den Gitarristen aus Mülheim aus Bandprojekten wie der akustischen Rockformation „Four 2 the Bar“, wo er für alle möglichen Saiteninstrumente plus Gesangsstimme zuständig ist. Doch auch als Solist ist Neuls unterwegs mit Pop, Rock, Blues und eigenen Songs, fein bearbeitet für die akustische Gitarre.

Im Bühnenprogramm mit Patricia Krause bietet das Duo ein Repertoire von Diana Ross über Shania Twain bis Adele, dessen druckvolle Interpretation man hinter einer so reduzierten Besetzung nicht vermuten würde. Einfühlsame Gitarrenarrangements treffen auf eine ausdrucksstarke, klare Stimme.

Einlass in der Fabrik K 14 ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro; Tickets gibt’s per E-Mail an e.s.brieden@gmail.com

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen