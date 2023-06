Süße Kugeln: So viel Eis verputzt Oberhausen jährlich

Oberhausen. Schoko, Vanille & Co.: In Oberhausen werden jährlich Millionen Kugeln Eis gegessen. Doch für die Gewerkschaft NGG gibt’s „bitteren Beigeschmack“.

Mehr als 24 Millionen Eiskugeln verputzen die Menschen in Oberhausen Jahr für Jahr. Pro Kopf macht das 116 Kugeln Vanille, Stracciatella und Co. im Jahr. Auf diese beachtliche Zahl kommen die Statistiker des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenhersteller. Darauf aufmerksam macht aktuell die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG), die mittlerweile bekannt dafür ist, interessante Zahlen lokal herauszuarbeiten, um ihren landes- und bundesweiten Forderungen mehr Nachdruck zu verleihen.

So auch dieses Mal. In einer aktuellen Mitteilung wird NGG-Regionsgeschäftsführer Martin Mura zitiert: „Was die Süßwarenindustrie nicht verrät: Sie produziert süßes Eis gerade mit einem bitteren Beigeschmack – jedenfalls für die Beschäftigten. Denn denen schmecken die Löhne schon lange nicht mehr.“ Das sei ein Problem der gesamten Branche. Ob Schokolade, Gummibärchen, Kekse oder eben Eis: „Wer in der Süßwarenindustrie in der Produktion am Band steht oder im Lager arbeitet, muss am Ende des Monats jeden Euro dreimal umdrehen. Gerade in den unteren Lohngruppen ist an den Jobs nur das süß, was produziert wird. Nicht aber das, was verdient wird“, meint Mura.

Arbeitgeber zeigten aber „keine Bereitschaft, darauf mit einem angemessenen Lohnangebot zu reagieren“. Die NGG hat deshalb die Tarifverhandlungen für die Süßwarenindustrie vorerst abgebrochen und kündigt flächendeckende Warnstreiks an.

