Sturmtief Klaus: Feuerwehr Oberhausen im Einsatz

Sturmtief Klaus zieht am Donnerstag mit orkanartigen Böen über Oberhausen – und hat bis zum Nachmittag schon für Einsätze der hiesigen Feuerwehr gesorgt.

Insgesamt verlief der Tag mit Stand von 16.30 Uhr laut Feuerwehr mit neuen Einsätzen aber „verhältnismäßig ruhig“. An der Christian-Steger-Straße in der Stadtmitte kamen die Höhenretter zum Einsatz, um lose Holzbohlen von einem Baugerüst zu entfernen. Am Grafenbusch und in Buschhausen mussten zwei umgestürzte Bäume von der Straße entfernt werden.

Beiden restlichen Einsätzen handelte es sich um lose Äste in Baumkronen oder um lose Dachziegel, die mit Hilfe einer Drehleiter entfernt wurden.