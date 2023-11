Sturmtief „Emir“: Tanne stürzt auf Oberleitung in Oberhausen

Oberhausen. Das Sturmtief Emir fegt durch NRW. In Oberhausen stürzte eine Tanne auf eine Oberleitung. Das Tiergehege Kaisergarten bleibt geschlossen.

Das Sturmtief „Emir“ fegt am Donnerstag, 2. November 2023, durch Nordrhein-Westfalen und legt teilweise Busse und Bahnen still. In Oberhausen muss deshalb ein beliebtes Tiergehege geschlossen bleiben. Außerdem musste die Feuerwehr eine brennende Tanne löschen.

Über die App „Nina“ wurden auch Oberhausenerinnen und Oberhausener über das Sturmtief informiert. In der Mitteilung wird vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 60 bis 70 Stundenkilometern gewarnt. Äste und Gegenstände können herabstürzen, heißt es in der amtlichen Warnung.

Deshalb hat auch das Tiergehege Kaisergarten reagiert. „Wegen der Sturmwarnung bleibt das Tiergehege heute geschlossen“, steht auf der Internetseite des bei Familien beliebten Tierparks. In der Regel können Kinder hier Alpakas, Erdmännchen oder Ziegen beobachten und füttern.

Feuerwehr löscht in Oberhausen brennende Tanne

Die Feuerwehr Oberhausen musste bis Donnerstagnachmittag zu fünf kleineren Einsätzen ausrücken. In einem Fall stürzte eine Tanne auf eine Oberleitung und fing Feuer. Die Bahnlinie an der Ripshorster Straße in Osterfeld musste deshalb gesperrt werden. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und räumten den Baum von den Schienen. Danach konnte die Strecke wieder freigegeben werden.

Die Feuerwehr ist in ständiger Bereitschaft. Sprecher Jörg Preußner: „Wir haben das Wetter im Blick. Sobald sich etwas verändert, sind wir in der Lage, darauf zu reagieren.“

In Dortmund musste die Feuerwehr bereits zu Einsätzen ausrücken. Am Morgen war ein Baum auf eine Oberleitung gefallen. Der Zoo in Dortmund ist ebenfalls geschlossen. Auch in Essen musste die Feuerwehr in der Nacht zu Einsätzen ausrücken. Dort waren unter anderem Bäume auf Autos gefallen.

