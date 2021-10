Sturm „Ignatz“ hält Oberhausener Feuerwehr auf Trab

Auf der Hermann-Albertz-Straße/Ecke Blumenthalstraße in Alt-Oberhausen stürzte am Donnerstagmorgen ein Baum auf eine Oberleitung der Deutschen Bahn AG, wodurch es zu Einschränkungen im Bahnverkehr kam. Die Bahn sandte einen Reparaturzug zur Unfallstelle.

Oberhausen. Umgestürzte Bäume, lose Dachziegel, Oberleitungsstörung bei der Bahn: Die Oberhausener Feuerwehr ist wegen Sturmtief „Ignatz“ im Dauereinsatz.

Die Feuerwehr Oberhausen ist seit den frühen Morgenstunden an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet im Sturmeinsatz. Denn Sturmtief „Ignatz“ fegt seit der vergangenen Nacht durch Deutschland. Seit 6 Uhr wurden der Leitstelle der Oberhausener Feuerwehr insgesamt 26 Einsätze gemeldet.

Die orkanartigen Böen haben zu umgestürzten Bäumen, losen Dachziegeln oder losen Ästen auf Gehwegen oder Straßen geführt. Das teilte die Oberhausener Feuerwehr am Donnerstagmittag (21. Oktober) mit. Auf der Hermann-Albertz-Straße in Alt-Oberhausen stürzte ein Baum auf eine Oberleitung der Deutschen Bahn, wodurch es zu Einschränkungen im Bahnverkehr kam.

Einige Züge mussten 20 Minuten warten, ehe sie in den Hauptbahnhof Oberhausen einfahren konnten. Die Bahn schickte sofort einen Netzinstandhaltungs-Trupp zur Eisenbahnbrücke an der Hermann-Albertz-Straße/Ecke Blumenthalstraße. Am Donnerstag gegen 11 Uhr entschied die Deutsche Bahn dann, den Fernverkehr in ganz NRW eingestellt.

Reparaturarbeiten am Donnerstagmittag mit der Netzinstandhaltungslok der Bahn auf der Eisenbahnbrücke über der Hermann-Albertz-Straße in Oberhausen-Alstaden. Foto: mape / WAZ

Auf der Elisenstraße im Stadtteil Holten stürzte ein Baum auf ein zweieinhalbgeschossiges Wohngebäude, wodurch das Dach des Gebäudes leicht beschädigt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Mitte und Süd sowie weitere Kräfte der Berufsfeuerwehr sind mittlerweile zur Verstärkung alarmiert. Auch ein Fachberater vom Technischen Hilfswerk (THW) unterstützt den Führungsstab der Feuerwehr.

Sturmlage dauert noch bis zum Abend an

„Zum Glück gibt es bislang keine verletzten Personen“, informiert die Feuerwehr. Allerdings waren die Böen an einigen Stellen in der Oberhausener Innenstadt so stark, dass sich Passanten an Hauswänden oder Laternenpfeilern festhalten mussten, um nicht umgeweht zu werden. Die Sturmlage soll nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes noch bis in die Abendstunden andauern.

