Sturm aufs Rathaus: Stadt Oberhausen ändert Öffnungszeiten

Oberhausen. Am Altweiberdonnerstag erwartet die Stadt Oberhausen närrisches Treiben. Um die Beeinträchtigungen gering zu halten, sorgt sie vor.

Am Donnerstag geht es in Oberhausen etwas anders zu als üblich. Denn am 16. Februar ist Altweiber und die Stadt erwartet nach dreijähriger Pause wieder einen Sturm aufs Rathaus. Das „närrische Treiben“ soll aber zu nicht allzu viel Beeinträchtigungen führen, schreibt die Stadt und kündigt in schönstem Amtsdeutsch an, „störungsfreies Verwaltungshandeln sicherzustellen“.

Und zwar so: Einige Dienstellen der Stadt sind in der Altweiber-Woche nicht wie sonst üblich am Donnerstag, 16. Februar, länger für die Bürgerinnen und Bürger geöffnet, sondern bereits am Dienstag, 14. Februar.

Der Bürgerservice (Bezirksverwaltungsstellen in Alt-Oberhausen, Osterfeld und Sterkrade) öffnet am Dienstag, 14. Februar, von 8 bis 16 Uhr und am Donnerstag, 16. Februar, von 8 bis 12 Uhr.

Das Versicherungsamt im Rathaus Oberhausen öffnet Dienstag und Donnerstag jeweils von 8 bis 12 Uhr.

Die Stelle „Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten" im Rathaus Oberhausen ist am Dienstag von 8 bis 17 Uhr und am Donnerstag von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Das Standesamt im Technischen Rathaus Sterkrade öffnet am Dienstag von 8 bis 15.30 Uhr sowie am Donnerstag von 8 bis 12 Uhr.

Die Führerschein- und Kfz-Zulassungsstelle (Am Förderturm 28) ist am Dienstag von 8 bis 16 Uhr sowie am Donnerstag von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Die Kindertagespflege- und Vermittlungsstelle für Betreuungsangebote in KTE's (Essener Straße 55) öffnet Dienstag von 9 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr. Donnerstag gibt es keine Sprechzeiten.

Der Haupteingang des Oberhausener Rathauses ist am Altweiberdonnerstag nur bis 12 Uhr, die Seiteneingänge sind bis 13.30 Uhr geöffnet. Verlassen kann man das Rathaus aber auch danach noch, nur nicht mehr betreten. Entsprechende Hinweisschilder will die Stadt an allen Eingängen anbringen.

Für den Sturm aufs Rathaus wird der Rathausvorplatz von Mittwoch bis Freitag, 15. bis 17. Februar gesperrt. Am Rosenmontag, 20. Februar, sind dann alle Verwaltungsstellen zu den gewohnten Zeiten wieder geöffnet.

