Studiengang „Soziale Arbeit“ sucht Studierende in Oberhausen

Oberhausen. Oberhausen hat zwar keine eigene Hochschule, aber gute Studienmöglichkeiten gibt es dennoch: ein Beispiel aus der „Sozialen Arbeit“.

Berufstätige, aber auch Studienanfänger können sich in Oberhausen ab sofort für den Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit“ einschreiben – eine Kooperation zwischen der Medikon Akademie und der FOM Hochschule macht dies möglich.

Die Vorlesungen finden an zwei Tagen pro Woche statt, erstmaliger Studienstart ist im September 2021.„Bei der Sozialen Arbeit steht der Mensch im Vordergrund. Für uns ist es daher wichtig, dass diejenigen, die Soziale Arbeit studieren, auch die Anforderungen der täglichen Praxis kennen bzw. schon während des Studiums kennenlernen. Deshalb sind wir sehr froh über die enge Zusammenarbeit mit der FOM Hochschule“, so Michael Maryschka, der seit 2009 bei Medikon für Bildung im Bereich der Sozialen Arbeit zuständig ist.

Vorlesungen ab September

Der FOM-Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit“ ist auf sieben Semester ausgelegt. Nach erfolgreichem Abschluss und Praxisarbeit sind die Absolventinnen und Absolventen berechtigt, die Berufsbezeichnung „staatlich anerkannte/-r Sozialpädagoge/-gin“ bzw. „staatlich anerkannte/-r Sozialarbeiter/-in“ zu führen.

In Oberhausen werden die Vorlesungen ab September montags und dienstags von 8.30 bis 15.45 Uhr in den Räumen der Medikon Akademie und zum Teil auch virtuell stattfinden. An den übrigen Wochentagen arbeiten die Studierenden in ihrem Beruf oder im Rahmen eines Langzeitpraktikums bei einer Einrichtung.

Weitere Fragen zum Studienangebot beantwortet das Team der FOM-Studienberatung unter 0800 1959595 oder per E-Mail an studienberatung@fom.de. Auf Seiten Medikons steht Michael Maryschka unter 0208-8829920 oder per Mail maryschka@medikon-oberhausen.de für Fragen zur Verfügung. Weitere Informationen unter www.fom-oberhausen.de und www.medikon-oberhausen.de.