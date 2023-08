E-Räder kostenlos fahren: Studie hat noch Plätze frei

Oberhausen. Das Fraunhofer Umsicht will Pendlerstress untersuchen und lockt mit einem interessanten Angebot: E-Räder können kostenlos getestet werden.

Fraunhofer Umsicht untersucht in einer Studie Pendlerstress

Gesucht werden Teilnehmende aus Oberhausen, Mülheim und Essen

Wer mitmacht, kann einen Monat lang kostenlos ein E-Fahrrad testen

Für eine Studie über Pendlerstress sucht das Oberhausener Fraunhofer Umsicht Freiwillige. Die Forschenden locken Teilnehmende mit einem interessanten Angebot: Wer mitmacht, kann einen Monat lang kostenfrei Pedelecs, E-Lastenräder, E-Falträder oder E-Tretroller ausprobieren. Gesucht werden Menschen, die in Oberhausen, Mülheim oder Essen arbeiten oder mit dem Auto, Motorrad oder Motorroller dahin pendeln. Die Studie läuft ab sofort bis Ende November. Die Kapazität ist auf 25 Plätze begrenzt.

Das Projekt des Fraunhofer Umsicht und der Universität Wuppertal nennt sich „Inviting“ und will herausfinden, wie die Mobilitätswende am besten für Mensch und Umwelt gestaltet werden kann. Die Forschenden untersuchen die Wirksamkeit von E-Lastenrädern und anderen Alternativen auf die Gesundheit, Leistung Motivation. Ziel sei es, herausfinden, was getan werden muss, um ein entspanntes und zugleich umweltschonendes Pendeln zu fördern, heißt es in einer Pressemitteilung.

Teilnehmende bekommen 100 Euro nach Abschluss

Alle Personen, die in Mülheim, Essen oder Oberhausen arbeiten und ihren Arbeitsweg an mindestens einem Tag in der Woche mit dem Auto, Motorrad oder Motorroller zurücklegen, können teilnehmen. Die Fahrzeugtestung ist selbstverständlich auch für die Freizeit gedacht, so das Fraunhofer Umsicht. Für die Teilnahme winkt zusätzlich ein Dankeschön in Höhe von 100 Euro.

Ob man mitmachen kann, richtet sich nach der Kapazität der Fahrzeugflotte. Teilnehmende müssen während der Testphase regelmäßig Fragebögen ausfüllen, an vier HRV-Messungen (Herzratenvariabilität) teilnehmen und spielerische Tests zur Informationsverarbeitung durchführen. Eine Anmeldung ist über die Website des Projekts möglich: www.inviting.ruhr/anmeldung

