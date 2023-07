Studenten-Werkstatt sammelt Ideen für die Tafelkirche

Lebensmittel für bedürftige Menschen: Geht es nach dem Verein Ruhrmoderne und ihren Gastgebern vom Förderverein der Tafelkirche soll dies nicht die einzige Funktion des früheren Gotteshauses in Oberhausen-Lirich bleiben.

Oberhausen. Der Verein Ruhrmoderne lädt nach Oberhausen-Lirich ein, damit noch mehr wird aus der 65 Jahre alten denkmalgeschützten Kirche.

Als Zeichen für eine der Armut trotzende Solidarität dieser Stadt ist viel über die Tafelkirche geschrieben worden. Doch der architektonische Wert der einstigen Kirche Heilige Familie war in den meisten Berichten nur Randaspekt. Jetzt will der Verein Ruhrmoderne, laut Selbstbeschreibung die „Initiative zur Bewahrung des Erbes der Nachkriegsmoderne im Ruhrgebiet“, während einer dreitägigen Werkstatt vom 15. bis 19. September Ideen für die Tafelkirche in Lirich zusammenführen.

Das katholische Gotteshaus erbauten 1958 die Architekten Rudolf Schwarz und Josef Bernard auf dem für eine Kirche ungewöhnlichen quadratischen Grundriss. Seit 2008 gibt die Oberhausener Tafel hier Lebensmittel an bedürftige Menschen aus. Diese neue Nutzung, heißt es nun in der Werkstatt-Einladung der Ruhrmoderne, „stellt an vielen Stellen nicht nur eine starke Belastung für die Bausubstanz dar, auch die einzelnen Abläufe zur Nutzung der Kirche müssen optimiert werden“. Zwar entspreche der Bau als Tafelkirche „immer noch ihrem ursprünglichen Auftrag, Menschen zu versammeln“. Doch im Sinne eines Begegnungsortes im Quartier seien weitere Angebote wünschenswert.

„Man findet hier unfassbar besondere Ecken“, erkannte Architektin Alexandra Apfelbaum (li.) schon bei der 2019er Sommerschule in Oberhausen, „und besondere Probleme“. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Nachdem die Ruhrmoderne bereits 2019 mit einer Sommerschule in Oberhausens alter Mitte zu Gast war, wird sie im September in einer dreitätigen Werkstatt in der Tafelkirche, Gustavstraße 54, aktiv. Studierende aus dem gesamten Bundesgebiet sind eingeladen, für die Weiterentwicklung des denkmalgeschützten Kirchengebäudes sowie zugunsten des Quartiers Ideen und Konzepte zu erarbeiten. Gefragt sind Ansätze in städtebaulicher, architektonischer und konzeptioneller Hinsicht.

Kampagne für die Kirche als Kulturort

So wünschen sich die Ruhrmodernisten und ihre Partner vom Förderverein Tafelkirche Ideen für weitere Nutzungen des gesamten Grundstücks einschließlich der Freiflächen. Für Lirich soll die Tafelkirche mit den zugehörigen Anlagen ein Ort der Begegnung mit einer besseren Integration in den umgebenden Stadtraum werden. Eine „Kampagne“ soll die Kirche als Begegnungs- und Kulturort für den Stadtteil noch bekannter machen und ihre besonderen Qualitäten vermitteln.

Während des Werkstatt-Wochenendes, so die Vorstellung der Ruhrmoderne, „wird die Tafelkirche von den mitwirkenden Studierenden sensibel im Kontext ihrer Umgebung weitergedacht, um eine Öffnung ins Quartier, aber auch die Reaktivierung der Freiflächen und des innenliegenden Platzes zu erreichen“. Zum Abschluss gibt’s eine öffentliche Präsentation der Ergebnisse am Sonntag, 17. September, um 15.30 Uhr in der Tafelkirche.

Bewerbungen zur Teilnahme an der Werkstatt erfolgen bis spätestens 31. Juli per E-Mail an info@ruhrmoderne.de. Teilnahmeberechtigt sind Studierende aller Fachrichtungen – neben angehenden Architekten und Raumplanern auch Designer, Kunsthistoriker, Sozialwissenschaftler und weitere Disziplinen. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro – inklusive Vollverpflegung, Übernachtungen sowie Arbeitsmaterialien für alle drei Tage.

