Student befragt Oberhausener nach Lebensmitteln vom Dach

Oberhausen. In Kooperation mit Fraunhofer Umsicht fragt der 21-jährige Kabilan Thavachelvan die Oberhausener nach ihrem Verhältnis zum Altmarktgarten.

Seit Oktober 2019 wachsen auf dem Dach des Oberhausener Jobcenters Gemüse und Obst. Das „inFarming“-Konzept der urbanen Landwirtschaft von Fraunhofer Umsicht ist am Altmarkt erstmalig umgesetzt worden. Ziel ist es, Pflanzen nachhaltig anzubauen und ressourcenschonende Alternativen zur konventionellen Landwirtschaft zu erforschen. Doch was geschieht eigentlich mit dem Gemüse und Obst vom Dachgewächshaus? Oberhausener sind jetzt gefragt und können ihre Meinung in einer Umfrage zum „Altmarktgarten“ bis zum 30. Juni einbringen.

Die „Akzeptanzstudie urbane Landwirtschaft und Gesellschaft“ entwickelte Kabilan Thavachelvan, der „Nachhaltige Entwicklung“ an der Hochschule Bochum studiert. In seiner Bachelorarbeit in Kooperation mit Fraunhofer Umsicht, dem Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik, befasst sich der 21-Jährige mit den Potenzialen der urbanen Landwirtschaft. In der 15-minütigen Umfrage wird zum Beispiel nach dem eigenen Kaufverhalten für Obst und Gemüse gefragt – zwischen den kurzen Fragenblöcken folgen wiederholt kompakte Informationseinheiten oder Videosequenzen rund um die urbane Landwirtschaft.

Der Agrarwissenschaftler Wolfgang Grüne begutachtet im Gewächshaus auf dem Dach des Jobcenters den in einer Wasserkultur angepflanzten Feldsalat. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

„Ich möchte die Wünsche und Einstellungen der Oberhausener zum urban farming und konkret zum Konzept des Altmarktgartens erfragen“, erklärt der Student. „Aus den Ergebnissen können Rückschlüsse auf die Akzeptanz gezogen werden und diese Daten auch genutzt werden, um das Geschäftsmodell weiter an die Bedürfnisse anzupassen.“ Die Ergebnisse können somit direkt in die zukünftige Ausrichtung des Dachgewächshauses einbezogen werden.

Unter urbaner Landwirtschaft versteht die Forschung die Lebensmittelproduktion in Städten oder Verdichtungsräumen. Anders als in der traditionellen Landwirtschaft wachsen die Pflanzen hier beispielsweise auch auf Gebäudedächern, an deren Fassaden oder sogar in den Häusern in Form einer „Indoor-Farm“. Aus Sicht von Kabilan Thavachelvan gewinnt der städtische Ackerbau immer mehr an Bedeutung: „Unsere Städte wachsen stetig. Prognosen gehen davon aus, dass im Jahr 2050 68 Prozent der Bevölkerung in Städten leben.“

Zur Online-Umfrage geht’s über die Seite https://websites.fraunhofer.de/umfragen/index.php/198777?lang=de-informal

