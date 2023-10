Einsatzbereit Stromausfall in Oberhausen: Einsatzkräfte proben Ernstfall

Oberhausen. Diese Post sollten Sie nicht in den Papierkorb schmeißen, sondern gut aufbewahren: Die Stadt hat Krisenratgeber verschickt. Was dahinter steckt.

Bitte genau hingucken und diese Post gut aufbewahren: Die Stadt hat detaillierte Krisenratgeber an alle Haushalte verschickt. Hinter diesen Ratgebern steckt ein umfangreiches Hilfskonzept, das bei einem länger anhaltenden und flächendeckenden Ausfall der Stromversorgung greifen soll.

An 14 Notruf- und Informationspunkten (NIP) in Oberhausen werden im Ernstfall sofort Anlaufstellen eingerichtet und betrieben. Einsatzkräfte der Hilfsorganisationen – wie etwa dem Arbeiter-Samariter-Bund, dem Deutschen Roten Kreuz, der Johanniter-Unfall-Hilfe, dem Malteser Hilfsdienst, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, dem Technischen Hilfswerk, der Freiwilligen Feuerwehr und der Notfallseelsorge – unterstützen dieses Konzept und werden bei einem länger anhaltenden Ereignis die Standorte als Notruf- und Informationspunkte besetzen.

Informationen im Notfall weitergeben

Da Übung bekanntlich die beste Vorbereitung ist, wird der Notfall geprobt. Wann? Am Samstag, 4. November 2023. Wie? Indem alle 14 Notruf- und Informationspunkte (NIP) im Stadtgebiet in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr besetzt werden. Warum? Damit die Hilfskräfte trotz eines angenommenen Stromausfalles Informationen über die aktuelle Lage an alle Einwohnerinnen und Einwohner weitergeben können. Worum geht es noch? Um die Annahme und Weiterleitung von Hilfeersuchen und Notrufen. Außerdem soll die Kommunikation zwischen den Standorten und der Leitstelle der Feuerwehr getestet und geübt werden.

Weitere Informationen zum Krisenratgeber, auch in mehreren Sprachen, finden Interessierte direkt auf der Homepage der Stadt Oberhausen unter www.oberhausen.de. Wer noch keinen Krisenratgeber erhalten hat, kann diesen an den folgenden Standorten bekommen: Rathäuser Alt-Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld, Sozialrathaus (Essener Straße 57), Stadtteilbüros Brückenschlag (Marktstraße 97) und Osterfeld (Gildenstraße 20); Quartierbüros (Helmholtzstraße 115, Grenzstraße 32, Kewerstraße 56, Bebelstraße 23, Marienburgstraße 14, Wasgenwaldstraße 49, Julius Brecht Anger 33); EVO Oberhausen (Danziger Straße), Stoag Ticketcenter (Centroallee) und OWT Tourismusbüro (am Hauptbahnhof).

