Streit auf Centro-Weihnachtsmarkt: Mordkommission ermittelt

Oberhausen. Am Montagabend gerieten auf dem Centro-Weihnachtsmarkt zwei Gruppen aneinander. Zwei Personen wurden verletzt, zwei Tatverdächtige festgenommen.

Die gute Laune auf dem Oberhausener Weihnachtsmarkt am Centro wurde am Montagabend von einem handfesten Streit erschüttert. Wie die Polizei Essen am Dienstagmorgen mitteilte, gerieten zwei Gruppen auf dem Platz der Guten Hoffnung aneinander. Bei dem Streit wurden zwei Personen verletzt und mussten mit Schnitt- und Stichverletzungen von einem Notarzt behandelt werden. Anschließend wurden sie ins Krankenhaus gebracht. Teilweise bestand nach erstem Augenschein Lebensgefahr, berichtet eine Pressesprecherin auf Nachfrage.

Ob sie mit einem Messer oder anderen Gegenständen verletzt wurden, dazu will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen.

Streit vor dem Toilettenwagen

Der Vorfall ereignete sich gegen 22.45 Uhr vor dem Toilettenwagen auf dem zentralen Platz. Der Weihnachtsmarkt vor dem Einkaufszentrum hat montags regulär bis 21 Uhr geöffnet. Der Auslöser des Streits wird derzeit ermittelt. Die Polizei Essen hat eine Mordkommission wegen eines versuchten Tötungsdelikts eingerichtet. Die herbeigerufenen Oberhausener Einsatzkräfte erhielten wie üblich bei größeren Einsatzlagen Unterstützung aus Essen.

Am frühen Dienstagmorgen nahm die Polizei mit Unterstützung von Spezialkräften zwei Tatverdächtige fest. Ein 22-Jähriger und ein 24-Jähriger (beide deutsch) wurden in Neukirchen-Vluyn (Kreis Wesel) vorläufig festgenommen.

Der Centro-Weihnachtsmarkt gehört zu den großen Publikumsmagneten. Auf der Promenade locken rund 130 Hütten in der Weihnachtszeit Besucherinnen und Besucher aus Oberhausen und den umliegenden Städten an.

