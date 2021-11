Polizei Streit an der Marktstraße eskaliert: Mann (27) festgenommen

Oberhausen. Mehrere Streifenwagen sind am Samstagabend zur Marktstraße in Alt-Oberhausen ausgerückt. Dort war ein Streit in einem Restaurant eskaliert.

Größerer Polizeieinsatz auf der Marktstraße am frühen Samstagabend, 20. November: Dort eskalierte offenbar eine Auseinandersetzung unter mehreren Männern.

Zwei Oberhausener (30 und 25 Jahre) betraten ein Restaurant an der Marktstraße, um dort von einem 27-jährigen syrischen Mitarbeiter einen noch ausstehenden Geldbetrag einzufordern. Zeugen berichteten später der Polizei, dass die beiden Oberhausener (türkisch/afghanisch) nach einer eskalierten Auseinandersetzung auf die Marktstraße geflüchtet waren, gefolgt von dem 27-Jährigen, der dabei ein Messer in der Hand gehalten haben soll. Dem 30-jährigen Mann war im Laufe der Auseinandersetzung eine oberflächliche Schnittwunde an seiner Hand zugefügt worden.

Männer traten zunehmend aggressiver auf

Mehrere Streifenwagenbesatzungen seien noch während der Auseinandersetzung am Tatort eingetroffen und hätten die noch immer sehr aggressiv auftretenden Männer getrennt, die sich anschließend erst langsam wieder beruhigt hätten, berichtet die Polizeipressestelle. Der 25-jährige Oberhausener sei den Polizisten gegenüber allerdings weiterhin aggressiv aufgetreten und habe die Aufklärung des Sachverhalts gestört, so dass er kurzfristig mit Handfesseln habe fixiert werden müssen, so die Polizei.

Der 27-jährige Restaurantmitarbeiter geriet durch die Schilderungen der Anwesenden und von Zeugen immer mehr in den Verdacht, die gefährliche Körperverletzung begangen zu haben. Da er den Polizisten gegenüber auch noch falsche Angaben zu seinen Personalien machte und keine Ausweisdokumente vorzeigen konnte, wurde er vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.

