Nahverkehr Streik: Oberhausener Busse bleiben am 29. September im Depot

Oberhausen. Die Gewerkschaft Verdi ruft ihre Mitglieder bei den Nahverkehrsunternehmen am 29. September zu Warnstreiks auf. Auch in Oberhausen.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft ihre Mitglieder in Nahverkehrsunternehmen am Dienstag, 29. September, bundesweit zum ganztägigen Warnstreik auf. Auch die Busse der Stoag bleiben an diesem Tag im Busdepot, teilt die Stadtwerke Oberhausen AG mit.

Die Buslinien SB 97, 952, 953, 957 und 961, die von Subunternehmern der Stoag gefahren werden, verkehren allerdings planmäßig. Auf der Trasse zwischen dem Hauptbahnhof Oberhausen und dem Bahnhof Sterkrade werde damit ein Grundangebot für Fahrgäste aufrechterhalten.

Der Revierflitzer der Stoag fährt ab 21 Uhr im Norden der Stadt, das heißt nördlich der A42 einschließlich Neue Mitte. Die Fahrzeuge werden per App bestellt, die kostenlos für iOS und Android zur Verfügung steht. Die drei Kundencenter sind am Dienstag planmäßig geöffnet.