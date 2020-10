Streik in Oberhausen: Schwimmbäder und Sparkassen dicht

Oberhausen. Hallenbäder und das Tiergehege im Kaisergarten bleiben am Donnerstag zu. Auch in Oberhausen streiken Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes.

Am Donnerstag bleiben die beiden Oberhausener Schwimmbäder in der Innenstadt und in Sterkrade geschlossen, die Tore des Tiergeheges bleiben zu, ebenso viele Filialen der Stadtsparkasse. Auch bei der Müllabfuhr und der Straßenreinigung kann es zu Einschränkungen kommen. Verdi hat für Donnerstag zum ganztägigen Streik aufgerufen, Hintergrund ist die aktuelle Tarifrunde für den Öffentlichen Dienst.

Der Aquapark in der Neuen Mitte ist laut aktueller Mitteilung der Oberhausener Gebäudemanagement GmbH nicht betroffen und wird am Donnerstag wie üblich öffnen. Auch das Vereinsschwimmen kann stattfinden, da die Schwimmvereine die Hallenbäder eigenverantwortlich nutzen.

Friedhöfe bleiben geöffnet, Beerdigungen finden statt

Die Gebäudereinigung in den Sporthallen und Kitas sei über externe Dienstleistungsunternehmen ebenso sichergestellt wie die Reinigung der Oberhausener Verwaltungsgebäude, heißt es weiter. Weil die Sport- und Fußballvereine eigenverantwortlich den Schlüsseldienst übernommen haben, sind auch die Sportplätze und Sporthallen geöffnet.

Auch die Friedhöfe sind geöffnet und zugänglich. Die geplanten Beisetzungstermine werden eingehalten, verspricht die OGM. Der darüber hinausgehende Tages- und Grünpflegebetrieb wird allerdings bestreikt. Im Notfall erreichen Bürger den Notdienst der OGM unter 0151-74 67 00 99.

Wartezeiten bei der Stadtsparkasse

Wer am Donnerstag die Dienste der Stadtsparkasse nutzen möchte, benötigt mitunter Geduld. Lediglich drei Filiale öffnen mit eingeschränkter Besetzung: Osterfeld, Alstaden und Königshardt. Die Mitarbeiter sind von 9 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr vor Ort. Alle weiteren Filialen bleiben geschlossen, auch das Kundenservice-Center sowie das Baufinanzierungs-Center. Die SB-Bereiche in den Filialen mit den Geld- und Kontoauszugs-Automaten sind trotz des Streiks verfügbar.

Die Stadtverwaltung hatte bereits am Dienstag angekündigt, dass Mitarbeiter streiken. Bürger müssen mit erheblichen Einschränkungen rechnen.

Kundgebung auf dem Saporishja-Platz

Aufgerufen zum Streik hat die Gewerkschaft Verdi alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Sparkasse, der OGM und der Wirtschaftsbetriebe, der Müllverbrennungsanlage sowie der Alteneinrichtungen der Stadt. Verdi fordert unter anderem 4,8 Prozent mehr Lohn für die deutschlandweit 2,3 Millionen Beschäftigten im Öffentlichen Dienst.

Geplant ist für Donnerstag auch eine Demonstration sowie eine Kundgebung auf dem Saporishja-Platz in der Innenstadt. Um 8 Uhr wollen sich die Streikenden am Zentrum Altenberg treffen, um 8.30 Uhr startet der Demonstrationszug durch die Innenstadt bis zum zentral gelegenen Platz am Bert-Brecht-Haus. Die Auszubildenden treffen sich um 8 Uhr im Ebertbad. Die Kundgebung ist für 9.30 Uhr geplant.

Sie möchten stets versorgt sein mit den neuesten Nachrichten aus Oberhausen? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen Newsletter.