80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer demonstrierten am Dienstag in Oberhausen-Osterfeld für bessere Löhne.

Verdi-Streik Streik in Oberhausen: Demozug der Altenpflege in Osterfeld

Oberhausen. Am Dienstag hat die Gewerkschaft Verdi zum Streik in Krankenhäusern und Altenheimen aufgerufen. In Osterfeld kam es zu einem Novum.

Das verregnete Wetter konnte die Streikenden nicht aufhalten: Am Dienstag protestierten rund 80 Beschäftigte aus der Altenpflege und dem sozialen Dienst in Osterfeld für bessere Löhne. Laut Angaben der Gewerkschaft Verdi war es der erste „Altenpflege-Streik“ seit Verdi-Gründung in Oberhausen.

Die Gewerkschaft Verdi fordert wegen der allgemeinen Preissteigerung 10,5 Prozent mehr Lohn. Die nächsten Verhandlungsrunde soll Ende März stattfinden. Am Dienstag war der Gesundheitssektor zum Streik aufgerufen. Beschäftigte in Krankenhäusern, Altenheimen und im Rettungsdienst protestierten in etlichen Städten für eine Lohnsteigerung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen