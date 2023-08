Streik im Einzelhandel: zwei Oberhausener Läden betroffen

Außenansicht der Kaufland-Filiale an der Bahnhofstraße in Oberhausen-Sterkrade.

Oberhausen. Die Tarifverhandlungen im Einzelhandel stocken, deshalb kündigt Verdi neue Streiks an. In Oberhausen sind zwei Geschäfte betroffen.

Anlässlich der aktuellen Tarifverhandlungen im deutschen Einzelhandel hat die Gewerkschaft Verdi am heutigen Donnerstag, 10. August, erneut zu Streiks aufgerufen. Unter anderem nehmen Mitarbeiter der Kaufland-Filiale in Oberhausen-Sterkrade an dem Streik teil. Die Filiale hat dennoch regulär geöffnet, wie das Unternehmen mitteilt. Die Kunden können wie gewohnt ihre Einkäufe tätigen.

Verdi fordert in der aktuellen Tarifrunde im NRW-Einzelhandel eine Gehalts- und Lohnerhöhung von 2,50 Euro pro Stunde sowie eine Anhebung der Ausbildungsvergütungen um 250 Euro. Die Laufzeit des Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen und es wird ein Mindeststundenentgelt von 13,50 Euro gefordert.

Nachdem die Fortsetzung der vierten Verhandlungsrunde Mitte Juli gescheitert war, endete auch die fünfte Verhandlungsrunde am 7. August ohne Ergebnis. Vom 10. bis zum 12. August 2023 sind deshalb umfangreiche Streikmaßnahmen im Einzelhandel geplant. In Oberhausen nehmen außer Beschäftigten der Kaufland-Filiale in Sterkrade auch Mitarbeiter von Esprit im Centro daran teil.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen