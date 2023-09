Streik im Edeka-Zentrallager Oberhausen geht weiter

Blick ins Innere des Edeka-Zentrallagers in Oberhausen, aufgenommen am 8. November 2022.

Oberhausen. Hunderte Mitarbeiter im großen Edeka-Zentrallager in Oberhausen legen erneut die Arbeit nieder. Das sind die Gründe für den wiederholten Streik.

Seit den frühen Morgenstunden sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des großen Edeka-Zentrallagers in Oberhausen wieder zum Streik aufgerufen. Dabei hat das Handelsunternehmen gerade eben erst einen rund zweiwöchigen Streik im Oberhausener Lager hinter sich. Die Gewerkschaftschaft Verdi ruft vor dem Hintergrund der laufenden Tarifrunde im Groß- und Außenhandel zum erneuten Streik auf. >>> Zum Nachlesen: Zwei Wochen Streik im Edeka-Zentrallager – die Gründe

Die Arbeitgeberseite lege seit Juni kein neues Angebot vor, beschwert sich Verdi. Mit dem bisherigen Angeboten ist die Gewerkschaft nicht zufrieden: Dieses sieht eine Anhebung der Löhne und Gehälter ab dem 1. September nach vier Nullmonaten um 5,1 Prozent vor. Zudem soll es im Monat nach dem Abschluss eine Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 700 Euro geben. Für das kommende Jahr bieten die Arbeitgeber eine weitere Erhöhung von 2,9 Prozent nach drei Nullmonaten ab dem 1. August 2024 an – plus eine weitere Einmalzahlung in Höhe von 700 Euro zum 1. Januar.

Verdi: „Streiks werden unermüdlich fortgesetzt“

„Für die Beschäftigten bedeutet das, mit dem zu haushalten, was die Arbeitgeber ihnen anbieten“, erklärte die Verhandlungsführerin für den Handel in NRW, Silke Zimmer. „Die Beschäftigten können sich keine weiteren Reallohnverluste leisten. Deshalb werden die Streiks in den nächsten Wochen unermüdlich fortgesetzt.“ >>> Hintergrund: Edeka: So sieht es im großen Zentrallager in Oberhausen aus

Dabei hatten nach Verdi-Angaben rund 200 der 900 Mitarbeiter im Edeka-Zentrallager gerade erst die Arbeit niedergelegt. Am Freitag, 15. September, endete der zweiwöchige Warnstreik. Nun geht es also weiter.

„Die Beschäftigten benötigen eine kräftige tabellenwirksame Entgelterhöhung, um die enorm gestiegenen Lebenshaltungskosten zu stemmen“, wird Vera Winnemund, Gewerkschaftssekretärin für den Groß- und Außenhandel im Verdi-Bezirk Ruhr-West in einer aktuellen Mitteilung zitiert.

Wie lange gestreikt wird, ist noch unklar. Die Tarif-Verhandlungen werden am 19. Oktober fortgesetzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen