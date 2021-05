Wegen Bauarbeiten muss am Sonntag, 30. Mai, die Strecke zwischen Mülheim-Styrum und Duisburg Hbf gesperrt werden. Auch Oberhausen ist betroffen.

Nahverkehr Streckensperrung: Züge der S3 und RB32 entfallen am Sonntag

Oberhausen. Wegen Bauarbeiten muss am Sonntag, 30. Mai, die Strecke zwischen Mülheim-Styrum und Duisburg Hbf gesperrt werden. Auch Oberhausen ist betroffen.

Wegen Bauarbeiten kommt es am Sonntag, 30. Mai, zwischen 1 Uhr nachts und 15 Uhr zu einer eingleisigen Streckensperrung zwischen Mülheim-Styrum und Duisburg Hauptbahnhof. Davon ist auch der Halt in Oberhausen betroffen.

Dies führt zu Umleitungen und Schienenersatzverkehr (SEV) auf den Linien S3 und RB32. Auf dem Abschnitt Essen West bis Oberhausen Hbf entfallen die Fahrten der Linie S3 im genannten Zeitraum. Für die ausfallenden Fahrten wird ein SEV mit Bussen eingerichtet. Die Busse halten in Oberhausen am Rheinischen Industriemuseum am Westausgang des Hauptbahnhofs.

Schienenersatzverkehr hält am Oberhausen Hbf am Rheinischen Industriemuseum

Auf dem Abschnitt Dortmund-Mengede bis Duisburg Hbf entfallen ebenfalls die Fahrten der Linie RB32. Fahrgäste können alternativ auf die Züge der Linie RE3 und den anschließenden SEV zwischen Gelsenkirchen Hbf und Oberhausen Hbf ausweichen. Der Schienenersatzverkehr hält in Oberhausen ebenfalls am Rheinischen Industriemuseum.

Die Fahrzeit kann sich durch die Nutzung des SEV verlängern. Das Verkehrsunternehmen Abellio empfiehlt, mehr Reisezeit in dem betroffenen Zeitraum einzuplanen.

