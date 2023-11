Straßensperrung in Oberhausen - Stadt verschiebt Baustelle

Oberhausen. Rund um die ohnehin vielbefahrene Mülheimer Straße wollte die Stadt Oberhausen eine Baustelle einrichten. Doch dazu kommt es erstmal nicht.

Die Stadt Oberhausen richtetet wieder Baustellen ein. Eine wird allerdings kurzfristig verschoben. Autofahrer müssen sich dennoch auf Staus und längere Fahrtzeiten einstellen. >>> Mehr zum Thema: Stau auf der Mülheimer Straße: Großbaustelle ist beendet

Ab dem 20. November sollte die Falkensteinstraße zwischen der Liebknechtstraße und der Mülheimer Straße vollgesperrt werden. Allerdings ändert die Stadt kurzfristig die Pläne: "Die Fahrbahninstandsetzungsarbeiten werden erst im kommenden Jahr vorgenommen", teilt die Stadt am Montag mit. Nähere Details nennt sie nicht. Die Autofahrerinnen und Autofahrer würden rechtzeitig informiert. >>> Auch interessant: Weseler Straße gesperrt: Umleitungen bis April 2024

Baustelle: Fernwärme-Arbeiten an der Schladstraße

Kleinere, zeitlich aufeinandertreffende Baumaßnahmen sind hingegen für das direkt angrenzende Schladviertel geplant: Ab Montag, 13. November, wird an der Fernwärmeversorgung in der Schladstraße zwischen Hunsrückstraße und Falkensteinstraße gearbeitet. Eine Umfahrung ist für sämtliche Richtungen eingerichtet. Die Maßnahme dauert bis Ende Januar 2024 an. >>> Lesen Sie auch: So große Fortschritte hat der Brückenbau in Alstaden gemacht

Zudem wechselt die Wanderbaustelle für die Arbeiten an der Wasserversorgung im Bereich der Dieckerstraße ab Montag, 20. November, in das Teilstück zwischen Stiftstraße und Beckerstraße. Die Arbeiten dauern noch bis Jahresende an, Umleitungen werden jeweils eingerichtet.

Die Stadt verspricht: „Wenn die Baumaßnahmen es zulassen, werden zum Jahresende in der arbeitsfreien Zeit die Absperrungen zurückgebaut und Parkflächen freigegeben.“

