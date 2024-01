Straße gesperrt: Oberhausener wundern sich über Baustelle

An der Skagerrakstraße in Oberhausen stehen rot-weiße Absperrungen.

Oberhausen Im Oberhausener Stadtteil Buschhausen ist eine wichtige Straße gesperrt. Die Bauarbeiten dauern mehrere Wochen. Radfahrer sollen profitieren.

Die Sperrung der Skagerrakstraße im Oberhausener Stadtteil Buschhausen sorgt für Verwunderung und Frust. Im sozialen Netzwerk Facebook fragen einige Nutzer verdutzt, warum plötzlich auf der Straße rot-weiße Absperrungen stehen. Andere regen sich über die nächste Baustelle in Oberhausen auf.

Die Stadt soll nach dem Willen der Politik fahrradfreundlicher werden. Darum hat die Verwaltung einen umfangreichen Plan ausgearbeitet. Ein Teil des Plans ist es, 13 Knotenpunkte für Radfahrer und Fußgänger sicherer zu machen. Einer davon befindet sich in Buschhausen am Grünen Pfad. Auf dieser Trasse kann man von Oberhausen nach Duisburg an den Rhein fahren.

Neue Rad-Kreuzung: „Stadt soll sich um Schlaglöcher kümmern“

Unterhalb der Brücke wird nun der Asphalt bearbeitet. Am Mittwochnachmittag schaffte ein Bagger große Asphaltblöcke zur Seite. Fußgänger und Radfahrer sollen künftig sicherer über die Straße kommen, dafür wird auch die Asphaltdecke verändert. Doch einigen Oberhausenern stößt diese Investition bitter auf: „Die Stadt sollte lieber mal dafür sorgen, dass die Bachstraße eine neue Straßendecke erhält und somit die Schlaglöcher verschwinden“, schreibt eine Nutzerin auf Facebook. Tatsächlich gibt es einen Anstieg an Schlaglöchern im Stadtgebiet. Die Bachstraße läuft auf die jetzt gesperrte Skagerrakstraße zu. Andere monieren, dass an dieser Stelle die Situation für Radfahrer bereits „sehr gut“ sei.

Die Arbeiten sollen bis zum 1. März 2024 andauern. Die Skagerrakstraße wird daher auf beiden Seiten für vier Wochen zur Einbahnstraße. Fußgänger und Radfahrer sollen die Baustelle allerdings weiterhin passieren können.

Da wollte jemand helfen: Das Einbahnstraßenschild auf der Bachstraße ist ohne den Hinweis unten wenig hilfreich. Den die Sperrung befindet sich erst auf der Skagerrakstraße. Den Zettel hat jemand drangeklebt, um bei der Orientierung zu helfen. Foto: Marco Fileccia

Ungewöhnlich: Auf der Bachstraße soll ein Einbahnstraßenschild die Sperrung ankündigen. Allerdings kommt diese erst, nachdem man links abbiegt. Jemand hat daher einen kleinen Zettel mit einem Pfeil unter das Schild geklebt. Nett!

