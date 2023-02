Auf der ÖPNV-Trasse in Oberhausen gibt es am Dienstag, 14. Februar, einen Notverkehr mit Bussen.

Warnstreik Stoag-Warnstreik Oberhausen: Das ist am Dienstag zu beachten

Oberhausen. Die Busse und Bahnen der Stoag fallen an diesem Dienstag weitgehend aus. Auf der Trasse gibt es allerdings einen Notverkehr. Hier wichtige Tipps.

Die Stoag wird am Dienstag, 14. Februar, ganztägig bestreikt. Diese Punkte sind besonders zu beachten:

• Auch die Ruhrbahn in Essen und Mülheim, die Vestische und die Bogestra sind von dem Warnstreik betroffen. Der Streik beginnt am 14. Februar um 3 Uhr und endet nach 24 Stunden am Mittwoch, 15. Februar, um 3 Uhr morgens.

• Es entfallen alle Fahrten der Stoag, der Ruhrbahn in Mülheim und Essen sowie der Vestischen, die ja in Oberhausen unter anderem die wichtige Schnellbuslinie SB 91 mitbedient.

• Die Einsatzwagen im Schülerverkehr entfallen ebenfalls.

• Die drei Stoag-Kundencenter bleiben geschlossen.

• Wegen des Warnstreiks entfallen am Streiktag sowohl die Mobilitäts- als auch die Anschlussgarantie und das Pünktlichkeitsversprechen.

Was fährt am Dienstag in Oberhausen?

• Die Stoag richtet auf der Trasse einen Schienenersatzverkehr mit Bussen auf der Linie 112 von der Haltestelle Landwehr an der Stadtgrenze zu Mülheim bis zum Sterkrader Bahnhof ein.

• Die Revierflitzer sind ab 21 Uhr ebenfalls im Einsatz.

• Auf Oberhausener Stadtgebiet fahren folgende Linien der Duisburger Verkehrsgesellschaft/BVR: 905, 906, 907, 908, 935 (teilweise), 939 und 995. Die Niederrheinischen Verkehrsbetriebe (NIAG) verkehren ebenfalls weiterhin mit den Linien 918 und 26. Die Fahrzeiten sind der elektronischen Fahrplanauskunft zu entnehmen.

• Weiterhin verkehren die S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpresse.

Die Stoag bedauert die Ausfälle und die Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste. Das unterstreicht Stoag-Sprecherin Sabine Müller in einer aktuellen Mitteilung.

