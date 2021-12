Stoag startet Kontrolle von 3G: 1423 Fahrgäste überprüft

Kontrolle der 3G-Nachweise in einem Linienbus – die Aktion der Stoag fand mit Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst statt.

Oberhausen. Eine große Kontrollaktion hat jetzt die Stoag in ihren Bussen und Bahnen gestartet – halten sich die Passagiere an die 3G-Regel?

Mitarbeiter der Stoag, der Polizei und des Kommunalen Ordnungsdienstes haben am Dienstag, 14. Dezember, gemeinsam eine Schwerpunktkontrolle zur Einhaltung der 3G-Regel gestartet.

Über einen Zeitraum von drei Stunden wurden im Bereich der Haltestelle Feuerwache 1423 Fahrgäste in 42 Bussen und Straßenbahnen kontrolliert. Hierbei wurden 30 Verstöße gegen die 3G-Nachweispflicht festgestellt, das entspricht einer Quote von 2,1 Prozent.

In diesen Fällen wurde ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro verhängt. Neben dem Nachweis der 3G-Regel wurden auch das Einhalten der Maskenpflicht sowie die Gültigkeit der Tickets überprüft. 28 Fahrgäste konnten kein gültiges Ticket vorlegen und müssen nun Strafe zahlen fürs Schwarzfahren.

Die Stoag kontrolliert die Einhaltung der 3G-Regel stichprobenartig durch mobile Teams, die auf allen Linien tagsüber und in den Nachtexpress-Linien unterwegs sind. So wurden am Dienstag zusätzlich zur Schwerpunktkontrolle weitere 50 Fahrzeuge im Stadtgebiet kontrolliert. Hierbei konnten vier Prozent der Fahrgäste keinen 3G-Nachweis erbringen.

