Stoag: Revierflitzer sind nach dem Lockdown wieder gefragt

Bitte einsteigen! Die Revierflitzer sind seit einem Jahr in Oberhausen unterwegs.

Oberhausen. Die Idee ist wegweisend: Ein Anruf-Sammeltaxi als günstiges und ergänzendes Nahverkehrsangebot. Die Stoag zieht eine erste Revierflitzer-Bilanz.

Seit einem Jahr ist der Revierflitzer in Oberhausen unterwegs. Die Stoag zieht eine erste Bilanz.

Gestartet zu einem Zeitpunkt, als nach dem ersten Lockdown die Freizeitangebote stark eingeschränkt waren, galt es aus Sicht der Stoag abzuwarten, wie das neue Mobilitätsangebot in Oberhausen angenommen würde. Täglich ab 21 Uhr sind die Revierflitzer unterwegs und fahren, je nach Wochentag, bis weit in den nächsten Morgen hinein.

Gebucht und bezahlt werden die Fahrten ausschließlich per App. Die Stoag: „Bereits nach kurzer Zeit war die Nachfrage erfreulich hoch. Der zweite Lockdown im Herbst und erst recht die Ausgangssperre Ende 2020 ließen die Anzahl der gebuchten Fahrten dann jedoch deutlich zurückgehen.“

Die Stoag blieb dennoch optimistisch und erweiterte aufgrund der guten Erfahrungen und der sehr positiven Kundenresonanz das Bediengebiet. Seit 1. Februar können die Revierflitzer nun – wie berichtet – für Fahrten im ganzen Oberhausener Stadtgebiet gebucht werden. Rund 4000 virtuelle Haltestellen gibt es, so dass die Fußwege vom Startpunkt oder zum Ziel kurz sind.

Nun sind wieder mehr Passagiere unterwegs

Seitdem die Inzidenzwerte sinken, Gastronomie und Kulturstätten wieder geöffnet und auch private Treffen bedingt möglich sind, steigt die Auslastung der Revierflitzer wöchentlich. Am vergangenen Wochenende lag die Anzahl der Fahrgäste sowohl am Samstag als auch am Sonntag bei 129 bzw. 135 Personen, die Hälfte davon waren nicht zum ersten Mal mit den Elektroautos unterwegs.

„Auch die Anzahl der Accounts, also der Nutzerkonten, ist erneut gestiegen“, freut sich Stoag-Sprecherin Sabine Müller. „Seit zwei Wochen haben wir die Anzahl der Kunden, die wir pro Fahrt mitnehmen, von drei auf vier erhöht. Dadurch können wir jetzt auch zwei Paare mitnehmen.“ So können Fahrten von Passagieren mit ähnlichen Routen gebündelt werden. Eine höhere Fahrzeugauslastung ist auf diesem Weg möglich. Alle Infos zum Revierflitzer gibt es unter www.revierflitzer.de

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen