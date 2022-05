Sting in Oberhausen - Nachholtermin fürs Konzert steht fest

Oberhausen. Das Konzert von Weltstar Sting ist in der Arena Oberhausen kurzfristig ausgefallen. Nun gibt’s einen neuen Termin. Auch für den Auftritt in Köln.

Weltstar Sting in Oberhausen? Darauf hatten sich viele Fans des ehemaligen Police-Sängers lange gefreut. Doch das Konzert in der Rudolf-Weber-Arena neben dem Centro Oberhausen wurde zuletzt gerade einmal zwei Tage vor den ersten Akkorden abgesagt. Nun gibt es endlich einen Nachholtermin.

Denn: Sting wird am Donnerstag, 24. November 2022, in Oberhausen vor seine Fans treten. „Im Vorverkauf erworbene Tickets für die bis auf Restkarten ausverkauften Termine behalten ihre Gültigkeit“, teilt der Veranstalter Live Nation mit.

Sting: Neuer Konzert-Termin für die Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen

Der Auftritt der „My Songs“-Tournee ersetzt damit den abgesagten Oberhausener Termin vom 11. April 2022. Das Konzert von Sting musste kurzfristig verschoben werden, weil die Konzert-Verantwortlichen mehrere Corona-Fälle im Team des Star-Sängers meldeten.

Zuvor hatte Sting schon in anderen Städten passen müssen. Auch das folgende Gastspiel am 13. April 2022 in der Lanxess-Arena in Köln fiel der Absage-Welle zum Opfer.

Doch für die Fans in der Rhein-Metropole gibt es ebenfalls gute Kunde: Die Kölner kommen nun sogar einen Tag vor den Oberhausen-Fans in den Genuss des Auftritts. Am Mittwoch, 23. November 2022, macht der britische Sänger dort Halt.

Sting: Auch der Auftritt in der Lanxess-Arena in Köln ist jetzt terminiert

Sting-Fans mussten sich in Oberhausen bereits länger gedulden. Eigentlich sollte der Sänger von Songs wie „Shape of my Heart“ und „Roxanne“ am 7. Oktober 2021 in der heutigen Rudolf-Weber-Arena (damals noch König-Pilsener-Arena) vorbeischauen. Auch am 14. Oktober 2020 sollte Sting schon singen. Doch wegen der Corona-Pandemie konnten die Termine nicht gehalten werden.

Nicht nur Sting-Fans mussten zuletzt in Oberhausen umplanen: Neben den volkstümlichen Kastelruther Spatzen (Konzert verschoben ins Frühjahr 2023) verlegte vor allem die maritime Pop-Band Santiano ihr Konzert mehrfach. Zuletzt erwischte Sänger Björn Both ein Magen-Darm-Infekt. Aber: Das Nachholkonzert soll am Mittwoch, 11. Mai 2022, über die Bühne der Rudolf-Weber-Arena gehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen